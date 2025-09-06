GENERANDO AUDIO...

Este mes se cumplirá un año del inicio del conflicto entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, la “Mayiza” y los “Chapitos”, una pugna que ha dejado a su paso asesinatos, amenazas y un clima de violencia que impactó no solo a la vida cotidiana, sino también a la oferta cultural y de entretenimiento; pues varios conciertos fueron cancelados.

Durante estos 12 meses, más de 15 conciertos y eventos de gran convocatoria fueron cancelados o pospuestos en Sinaloa. Aquí el recuento cronológico:

¿Cuántos conciertos fueron cancelados en 2024 en Sinaloa?

La ola de cancelaciones comenzó con Eladio Carrión el 7 de septiembre en Culiacán y continuó con el monólogo “A Vivir!“, de Odín Dupeyrón el 10 de septiembre. Poco después, el 12 de septiembre, el gobernador Rubén Rocha, indicó que el festejo del Día de la Independencia, donde Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar darían un show, sería cancelado por la violencia del estado.

El 20 de septiembre, los fans de Gera MX y Belanova recibieron la noticia de que sus conciertos en Salón 53 y Teatro Griego serían suspendidos por motivos de seguridad. Alejandra Guzmán también tuvo que cancelar su presentación en Mazatlán el 21 de septiembre, mientras que el Cuarteto de Nos, pospuso sus fechas en dos ocasiones.

Para cerrar el mes, Luis Miguel (27 de septiembre) y Banda MS (29 de septiembre) cancelaron sus shows en Culiacán, incluido el festejo por el 493 aniversario de la ciudad. Más adelante, Siddhartha tuvo que suspender su concierto del 16 de octubre, y la Expo Ganadera 2024 se canceló; dicho evento abarcaba del 14 de noviembre hasta el 1 de diciembre.

En 2025, más conciertos han sido cancelados en Sinaloa

En 2025, la inseguridad siguió afectando la agenda cultural. Grupo Firme canceló su presentación en el Festival de Mazatlán tras recibir amenazas explícitas el 25 de febrero. También se cancelaron los shows de Josi Cuén y Jorge Medina en el mismo festival.

El 7 de agosto, José Madero suspendió su concierto en Los Mochis por la violencia regional, y el Palenque de Culiacán 2025 fue cancelado por segundo año consecutivo, priorizando la seguridad de asistentes y trabajadores.

En total, 16 eventos de gran convocatoria han sido cancelados o pospuestos en Sinaloa durante este último año, abarcando desde conciertos de artistas nacionales e internacionales hasta festivales culturales y celebraciones tradicionales como el Grito de Independencia y el aniversario de Culiacán. Cada uno de estos eventos implicaba la participación de cientos de personas, producción especializada y logística compleja, por lo que su suspensión representa no solo cambios en la agenda artística, sino también ajustes importantes para organizadores, promotores y público asistente.

Los reembolsos de boletos y la reprogramación de algunas presentaciones han sido parte de la respuesta ante estas cancelaciones, mientras que otras fechas se han pospuesto indefinidamente.

