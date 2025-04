GENERANDO AUDIO...

¿”Cantinflas” mantenía sirenas en su casa de Acapulco? FOTO: Getty

En días recientes, el creador de contenido Carlos Name difundió en TikTok una teoría que sugiere que el comediante mexicano Mario Moreno “Cantinflas” mantenía sirenas en su mansión de Acapulco. Ante estas declaraciones, el nieto del actor, Mario Moreno del Moral, utilizó la misma plataforma para desmentir dichas afirmaciones y aclarar la situación.​

La teoría de las sirenas en la mansión de Cantinflas

Carlos Name publicó un video en el que asegura haber encontrado más de 50 fotografías que mostrarían la presencia de sirenas en la casa de Cantinflas en Acapulco. Según Name, estas imágenes evidenciarían una supuesta obsesión de Cantinflas por estos seres mitológicos. Además, mencionó que la propiedad, ubicada en el fraccionamiento Las Brisas, habría sido confiscada por la Fiscalía y actualmente se encontraría en estado de abandono.

Ante la viralización de esta teoría, Mario Moreno del Moral, nieto de Cantinflas, publicó en TikTok un video para desmentir las afirmaciones de Carlos Name. En su video, Moreno del Moral señala que las imágenes presentadas no corresponden a la casa de su abuelo y que la información difundida carece de sustento.

“Primero que nada, me encanta tu creatividad, pero esta vez sí te pasaste. Te inventaste una historia usando fotos que ni siquiera son de la casa de mi abuelo y poniendo información que cualquier persona con acceso a Google podría desmentir en cinco minutos”, expresó Moreno del Moral.

Asimismo, aclaró que la mansión de Cantinflas no se encontraba confiscada por la Fiscalía. Indicó que su abuelo vendió la propiedad en la década de 1980 y que su actual deterioro se debe a la falta de mantenimiento por parte de los propietarios.​

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día

Moreno del Moral también extendió una invitación a Carlos Name para visitar juntos la antigua residencia de Cantinflas y verificar la veracidad de la información. “Te invito a que vayamos juntos a la casa y hagamos un video para que cuentes bien la historia”, propuso.

Respuesta de Carlos Name

Tras el video de Moreno del Moral, Carlos Name respondió que no busca “levantar egos ajenos” y que su intención no es generar controversia. “No me dedico a levantar egos ajenos”, comentó el tiktoker, sin profundizar en las aclaraciones presentadas por el nieto de Cantinflas. ​