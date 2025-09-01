Detienen a “La Beba”, hermana de Gala Montes, por conducir en estado de ebriedad

GENERANDO AUDIO...

Gala Montes no se ha pronunciado ante el arresto de su hermana. Foto: Cuartoscuro

Crista Fernández Montes de Oca, hermana de la cantante y actriz Gala Montes, fue detenida ayer domingo por conducir en estado de ebriedad de acuerdo con reportes y a su ficha del Registro Nacional de Detenciones.

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, “La Beba”, como es conocida Crista, fue detenida ayer por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en un punto del alcoholímetro cerca del Palacio de los Deportes y remitida a “El Torito”.

Esto dice la ficha de detención de “La Beba”, hermana de Gala Montes

La ficha publicada por el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que Crista fue detenida este domingo 31 de agosto a las 12:33 de la madrugada cerca del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Además, se informó que vestía pans rosa y playera blanca.

Cabe recordar que las personas que alcanzan 0.4 miligramos de alcohol por litro, al momento de realizar la prueba correspondiente al alcoholímetro, podrán recibir un arresto que puede ir de las 20 a las 36 horas, además de que su vehículo será enviado al corralón y su licencia de conducir perderá seis puntos.

¿Quién es “La Beba”?

“La Beba” tiene 30 años y es influencer que participó, igual que su hermana, en un reality llamado “Tentados por la fortuna”, además es mamá de una niña llamada Alabama Montes.

La relación con su hermana Gala Montes ha pasado por altibajos, como acusaciones mutuas de violencia. Actualmente tiene más de un millón de seguidores en TikTok.