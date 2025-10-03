GENERANDO AUDIO...

¿Por qué se viste de rosa? Foto: Getty Images

Cada 3 de octubre se celebra el día de “Mean Girls”, que nace por la película conocida en México como “Chicas Pesadas” y fue protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams, por lo que los fans de la cinta conmemoran la fecha vistiendo de rosa, checa cómo nace esta tradición.

Hace 18 años la película vio la luz la cinta “Mean Girls” y fue un fenómeno que marcó a toda una generación y fue un epítome de las llamadas Chick-flick, término para las cintas relacionadas con el amor y el romance, diseñados para las adolescentes.

Origen del día de “Mean Girls”

La conmemoración del día de “Mean Girls” se sostiene de la escena en la que el personaje de Aaron Samuels, interpretado por Jonathan Bennett se voltea a ver a Cady Heron (Lindsay Lohan), para preguntarle la fecha, que es un 3 de octubre.

Además el grupo de adolescentes llamado “Las Plásticas”, comandado por Regina George (Rachel McAdams) solía tener reglas muy claras sobre su vestimenta y estilo, una de ellas era que los miércoles se debían vestir de color rosa.

Por ello, fanáticos de la cnta fijaron que se usen prendas de color rosa para celebrar el Día de “Mean Girls”. La tradición se ha sostenido por los fanáticos de la trama por 18 años… y contando.