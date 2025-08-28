GENERANDO AUDIO...

Películas y telenovelas con los abuelitos más tiernos… o no

El Día de los Abuelos se celebra en México cada 28 de agosto, “una fecha para reconocer la experiencia, la sabiduría y el cariño de quienes han sido pilares en nuestras familias y comunidades”, según el Gobierno de México. El cine y las telenovelas mexicanas están llenas de personajes que muestran sus diversas realidades e, incluso, los celebran.

Desde Sarita García, conocida como la abuelita del cine mexicano, hasta los protagonistas de películas reconocidas en festivales internacionales, sin olvidar esas abuelas hermosas o despiadadas de la televisión nacional, los abuelos se han convertido en símbolos entrañables en la memoria colectiva.

Abuelos y abuelas a recordar este 28 de agosto

En 2019, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) recordó cinco películas ideales para celebrar el Día de los Abuelos, pasando por distintas épocas de la industria nacional.

“Cuando los hijos se van” (1941) – Disponible en TUBI

En Cuando los hijos se van, Sarita García interpreta a la madre de Raimundo, un joven que decide perseguir su sueño de convertirse en cantante a pesar de las acusaciones injustas y el conservadurismo de su padre.

Sara García no solo interpreta a una madre adolorida, sino a la base de toda una familia, lo cual hace imposible no verla como una abuelita cariñosa.

“Los tres García” (1946) – Disponible en Claro Video

En “Los tres García”, el cineasta Ismael Rodríguez presenta a los primos Luis Antonio (Pedro Infante), José Luis (Abel Salazar) y Luis Manuel (Victor Manuel Mendoza), quienes viven con su abuela, doña Luisa (Sara García).

No por nada es conocida como la “abuela del cine mexicano” y, en este caso, la encargada de mantene a los hermanos a raya. La trama continúa tras la llegada de una prima estadounidense, a la cual los primos se encargarán de conquistar.

“Canela” (2012)

“El cine y la gastronomía es un buen pretexto para estar en compañía de tus abuelos“, de acuerdo con el FICM, razón por la que recordaron en 2019 a la película “Canela“, protagonizada por Norma Angélica y Ana Martín.

María es una niña que vive con su abuela en la Ciudad de México, la cual es una chef de comida tradicional mexicana que dejó de cocinar por la pérdida de su hija. María le ayudará a volver a la cocina cuando regrese a su restaurante, en donde se enfrentará en una trata culinaria con la chef Rosi.

“Cría puercos” (2018)

En “Cría puercos“, Esmeralda, interpretada por Concepción Márquez, es una mujer que intenta sobrellevar la muerte de su esposo y la ausencia de su hijo que radica en Estados Unidos.

A pesar de que sus amigas intentan motivarla, la tristeza no se va. Las cosas cambiarán con la llegada de “La Cuina“, una puerquita a la que decide cuidar y entregar todo el amor que aún tiene para dar.

“América” (2018)

El FICM también compartió “América“, un documental que habla sobre los derechos de los adultos mayores, ideal para el Día de los Abuelos.

América es una abuela de 94 años que queda al cuidado de sus tres nietos. Los tres hermanos son cirqueros y cuando su padre —quien cuidaba de América— es encarcelado, se encargan de cuidar a su abuela, mientras organizan la defensa legal del padre.

Por otro lado, existen otras películas mexicanas que se han estrenado en las últimas décadas y que hablan de los abuelos desde diferentes perspectivas.

“El Estudiante” (2009)

Jorge Lavat protagonizó “El Estudiante“, una película de Roberto Girault, en la que interpreta a un abuelito que tiene el deseo de volver a estudiar la universidad a pesar de tener 70 años de edad.

¿Y cómo descubre esta necesidad? Paseando por los pasillos de la Universidad de Guanajuato en compañía de su nieta menor. A lo largo de este viaje, el “abuelo” se dedicará a ayudar a sus jóvenes compañeros de clase.

“Un padre no tan padre” (2016) – Disponible en Netflix

No todos los abuelos son como el de Jorge Lavat en “El Estudiante”, pues “Un padre no tan padre” sigue a un adulto mayor amargado y grosero que no logra establecer vínculos sanos ni con sus hijos ni con sus nietos.

Este fue uno de los últimos papeles destacados de Héctor Bonilla, legendario actor mexicano que repitió su papel en “Una Navidad no tan padre“.

¿Te acuerdas de estas abuelas y abuelos de telenovelas?

A inicios de los años 2000, una de las principales televisoras abiertas de México abrió una división de telenovelas infantiles, lo que abrió la posibilidad de ver a más abuelos memorables en pantalla chica, aunque antes de esto ya era común encariñarse con estos personajes.

Nana Tomasita en “Mundo de Juguete” (1974)

Sarita García no solo fue la abuelita del cine mexicano, sino que también se robó los corazones de las audiencias de las telenovelas como la Nana Tomasita de Cristina en “Mundo de Juguete“.

Ella vivía en el patio trasero de la escuela y la niña protagonista, interpretada por Graciela Mauri, siempre la buscaba para pedirle consejos.

Papá Pancho y mamá Cruz en “Marimar” (1994)

Tito Guizar y Ana Carrasco dieron vida a los abuelos de Marimar en la novela homónima. Ambos protegían constantemente al personaje de Thalía.

Su trágico destino en la trama de la telenovela es uno de los momentos que impactaron a las audiencias de 1994, quienes lloraron el final de Papá Pancho y Mamá Cruz.

Doña Julia en “Amigos por siempre” (2000)

En la telenovela “Amigos por siempre“, Carmen Montejo interpretó el papel de Doña Julia Ruvalcaba viuda de Vidal, la abuela de la tierna niña interpretada por Belinda cuando ésta tenía entre 10 y 11 años de edad.

Don Joaquín en “Vivan los niños” (2002)

Don Joaquín Castillo, interpretado por Joaquín Cordero, era el portero de la Escuela Patria Unida, el personaje más querido de “Vivan los niños” junto a la maestra interpretada por Andrea Legarreta.

¿La razón? Este adulto mayor, que trabajaba en la primaria, era el único que se dedicaba a escuchar y ayudar a todos los alumnos, quienes llegaban a quererlo como a un abuelito.

Don Porfirio en “Amores con trampa” (2015)

Uno de los últimos personajes para la televisión del legendario Ignacio López Tarso fue el de Don Porfirio en “Amores con trampa” de 2015, en donde dio vida al abuelo que amaba a sus nietos.

A lo largo de la historia, se le veía divirtiéndose con los niños y siguiendo sus aventuras imaginarias, alentándolos a seguir jugando.