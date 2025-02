Día del amor, qué películas ver según la ocasión

GENERANDO AUDIO...

El 14 de febrero se celebra en muchos lugares del mundo el Día del amor y de la amistad, por ello, Claudia Lando y Alfredo Narváez, en el Podcast “3,2… Uno”, te hacen algunas recomendaciones de películas y series según los planes que tengas.

San Valentín es un santo mártir de la Iglesia Católica que se considera el patrono de los enamorados.

Películas para ver el Día del amor. Foto: Sony Pictures/Universal Pictures/Avalon

Para crear un ambiente erótico

Si bien las historias no son las “más profundas”, Claudia aseguró que la película “365” y “50 sombras de Grey” han tenido mucho éxito, sobretodo con el sexo femenino: “No son las mejores tramas ni actuaciones, pero sí son producciones muy sensuales”, dijo Claudia.

Por su parte Alfredo recomendó la película protagonizada por Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway “Amor y otras drogas”.

Se trata de una cinta que cuenta la historia de Maggie, una mujer independiente que ha decidido vivir sin ataduras. Pero conoce a Jamie, un joven cuyo irresistible encanto funciona no sólo con las mujeres, sino también dentro del mundo de las ventas farmacéuticas.

“Criaturas salvajes” fue otra de las cintas que se mencionaron en el podcast, el filme de 1998 cuenta la historia de Sam Lombardo, un consejero universitario, que es despedido por culpa de Kelly Van Ryan, una alumna obsesionada con él que lo acusa de haberla violado.

La madre de Kelly, una importante mujer de la alta sociedad, contrata a una legión de abogados para que hundan a Sam, pero el letrado del joven profesor deja en evidencia a todos los testigos de la acusación, en especial a la joven Suzie Toller, que también acusa a Sam de abusos sexuales.

Si lo que te gustan son las series de televisión, una buena opción es la serie de de Disney+, “Tell me Lies”, cuenta la historia de una relación tóxica entre dos universitarios. La serie se desarrolla a lo largo de ocho años. Hasta el momento hay dos temporadas disponibles.

Para recordar historias de amor “bonitas”, sigue estas recomendaciones de películas

“Cuestión de tiempo” se centra en un hombre que tiene el don de revivir el pasado, por ello decide conquistar el corazón de la bella Mary, pero pronto descubrirá que la senda del amor verdadero puede ser tan divertida como difícil… aunque se tenga la posibilidad de intentarlo una y otra vez.

“Hombre de familia” es otra inspiradora película de amor, cuenta la historia de un egocéntrico broker de Wall Street se despierta un día viviendo otra vida: es un humilde vendedor de neumáticos, casado con su antigua novia, a la que había abandonado hacía años para que no obstaculizara su carrera en el mundo de las finanzas.

Recientemente en AppleTv+ se estrenó la serie española “Love You to Death”, cuenta la historia de Raúl y Marta, dos personas que se reencuentran tras un diagnóstico de cáncer de corazón y un embarazo no deseado.

Para los corazones rotos de este Día del amor y de la amistad

Alfredo Narváez aseguró, que una excelente opción para los “corazones rotos” es la película “Triste San Valentín”.

La sinopsis cuenta que, Dean y Cindy llevan seis años de apasionada historia de amor. Han tenido una hija juntos y han decidido casarse. Pero su amor empieza a desmoronarse. Entonces, Dean propone pasar la noche a un hotel temático donde eligen la habitación del futuro.

Otra buena opción, es la película “La langosta” de Yorgos Lanthimos, la cinta se desarrolla en un futuro cercano, donde los solteros no tienen cabida en la sociedad. Por esta razón, todos son arrestados y llevados a un hotel donde tienen 45 días para conocer a alguien y enamorarse de por vida. Si no lo consiguen, serán transformados en el animal que ellos escojan.

David llega al hotel con su hermano, que se ha convertido en perro. El joven no encuentra una persona con quien empezar una relación y se escapa al bosque con un grupo de disidentes.

Para cortar tu relación amorosa

“Como perder a un hombre en 10 días” o “10 cosas que odio de ti” son películas que te pueden dar buenos tips sobre lo que no debes de hacer en una relación, si es que quieres mantenerla.

Para el despecho, puedes ver esta película

“Arráncame la vida” es una cinta mexicana, protagonizada por Daniel Giménez Cacho y Ana Claudia Talancón.

Es una novela de Ángeles Mastretta que trata sobre la lucha de Catalina Guzmán de Ascencio por su libertad en un México machista de los años 30. La obra es considerada un clásico de la narrativa contemporánea en español.