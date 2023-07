Día Mundial del Rock: Concierto Live Aid y los momentos más recordados

Queen tuvo una de las actuaciones más memorables del Live Aid. Foto: GettyImages

El concierto Live Aid, que se realizó el 13 de julio de 1985, marcó un hito en el mundo de la música, donde se reunieron los artistas y grupos más importantes de le época.

El objetivo del concierto fue recaudar fondos para la hambruna que se vivía en Etiopía y Somalia. Las presentaciones se realizaron en Estados Unidos, en el Estadio J.F. Kennedy en Filadelfia y en Wembley, Inglaterra.

El evento contó con varias actuaciones donde destacaron Paul McCartney, Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Bob Dylan, David Bowie y Queen, entre otros.

La trascendencia del concierto dio pie para que cada 13 de julio se conmemore el Día Mundial del Rock y por tal motivo recordamos los momentos más memorables del Live Aid.

Queen

Sin lugar a dudas una de las actuaciones más recordadas fue la que tuvo Queen en el estadio Wembley, donde su éxito “Bohemian Rhapsody” fue coreada por miles de personas creando un emotivo momento que quedó grabado en la memoria de la historia de la música.

Paul McCartney

Sentado al piano y dispuesto a ofrecer uno de los grandes momentos de la jornada con “Let it be”, McCartney sufrió un problema técnico que hizo su voz inaudible durante toda la parte inicial de la canción.

El exBeatle cantó “Let it be” al lado de David Bowie, Alison Moyet, Pete Townshend y el creador del festival, Bod Geldof.

Los técnicos se volvieron locos para arreglarlo y el público rugió cuando finalmente se escuchó su voz, aunque con un sonido apagado; McCartney no suele fallar y fue un buen momento.

David Bowie

El cantante salió después de Queen, pero su inmensa popularidad no lo dejaron y además acertó con canciones tan movidas como “Rebel Rebel” o “Modern Love”. Con el público ya metido en el bolsillo, sorprendió con una versión de “Heroes” que, en contra de lo todo lo previsto, funcionó bien en el difícil entorno de un estadio.

Mick Jagger y Tina Turner

Mick Jagger, en solista, y Tina Turner interpretaron “State of Shock” y “It’s Only Rock & Roll” demostrando la gran química que tenían sobre el escenario.

Elton John

Elton John dio una gran actuación interpretando “I’m still standing”, pasando por la melodramática “Rocket Man”, rayó a buen nivel, incluyendo el dueto con Kiki Dee en una brillante “Don’t go breaking my heart”.

U2

Antes del festival, U2 ya eran bastante conocidos a ambos lados del Atlántico y desde el momento en que empezaron a tocar “Sunday Bloody Sunday” quedó claro que, en aquel año 1985, U2 estaba a la vanguardia.

Sonaban a algo distinto, algo nuevo, y fueron de los que más contribuyeron a que muchos otros artistas del Live Aid pareciesen repentinamente pasados de moda y su actuación fue brillante.