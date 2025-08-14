GENERANDO AUDIO...

El cine mexicano tiene casi 93 años de historia y, desde entonces, ha visto a cineastas multipremiados como Luis Buñuel y películas que han recorrido el mundo como “Los Olvidados” y “Amores Perros“; sin embargo, hay 100 películas que los expertos han destacado como las mejores de todos los tiempos.

Cada 15 de agosto se conmemora el Día Nacional del Cine Mexicano, una oportunidad para repasar el Top 15 de las mejores películas mexicanas de la historia según un recuento de IMDB, base de datos especializada en cine y series.

Las 15 mejores películas mexicanas de todos los tiempos

En junio de 2020, el desaparecido sitio web Sector Cine, publicó una lista las 100 mejores películas del cine mexicano. En realidad, se trataba de una actualización para el listado de la revista Somos.

Para realizar la selección, retomada en 2024 por IMDB, el portal invitó a 27 especialistas en cinematografía mexicana, entre los que destacan:

Rafael Aviña, escritor y crítico de cine

Iván Morales, director editorial de Cine Premiere

Cristina Bringas, fundadora del Festival Internacional de Cine Documental Doqumenta

Hugo Villa, director de la Filmoteca UNAM

Axel Muñoz Barba, director de “Noches de Julio”

Pepe Ruiloba, crítico de cine y programador de festivales de cine.

1. “Los Olvidados” de Luis Buñuel (1950)

“Los Olvidados“, la obra maestra de Luis Buñuel, sigue al Jaibo, un adolescente que escapa de la correccional y se reúne en el barrio con sus amigos. Unos días después, mata en presencia de su amigo Pedro, al muchacho que supuestamente tuvo la culpa de que lo enviaran al reformatorio. A partir de entonces, los destinos de Pedro y el Jaibo estarán trágicamente unidos.

2. “Los Caifanes” de Juan Ibáñez (1967)

“Los Caifanes“, una de las películas más polémicas de la historia del cine mexicano, sigue a una pareja joven de clase alta se escapa de una fiesta con la intención de tener un escarceo amoroso en un coche abandonado.

La llegada del capitán Gato y de sus caifanes cambiará los planes de la pareja para esa noche. Juntos, ricos y pobres, realizarán un viaje nocturno por cabarets, gasolineras, parques, funerarias y fondas de la ciudad de México.

3. “El Ángel Exterminador” de Luis Buñuel (1962)

Guillermo del Toro cree que el crisol de la carrera de Luis Buñuel está en México y “El Ángel Exterminador” es un ejemplo de ello, pues además incluye una de las actuaciones cumbre de “la diva”, Silvia Pinal.

Después de una cena en la mansión de los Nóbile, los invitados descubren que, por razones inexplicables, no pueden salir del lugar. Al prolongarse la situación durante varios días, la cortesía en el trato deja paso al más primitivo y brutal instinto de supervivencia. Una parábola sobre la descomposición de una clase social encerrada en sí misma.

4. “Macario” de Roberto Gavaldón (1960)

Macario, un aldeano pobre que tiene esposa y varios hijos, se dedica a vender leña en el pueblo. Harto de una vida de privaciones y apuros, manifiesta que su mayor anhelo es poder comerse él solo un pavo, sin tener que compartirlo con nadie.

Su esposa, confidente de tan profundo deseo, un día roba uno de la granja de una familia rica. Cuando Macario se dispone a comérselo, Dios, el Diablo y la Muerte se le aparecen para pedirle que lo comparta.

5. “El Lugar Sin Límites” de Arturo Ripstein (1978)

En un prostíbulo de un pueblo de México sobreviven la Manuela, un homosexual de mediana edad que se dedica al baile español, y su hija la Japonesita. Don Alejo, el anciano cacique del lugar, quiere comprar el prostíbulo para venderlo a un consorcio junto con el resto del pueblo.

El regreso de Pancho, un joven camionero ahijado de don Alejo, desata las tensiones entre los personajes… Arturo Ripstein es uno de los grandes maestros del cine mexicano y en “El Lugar Sin Límites” rompió las barreras de lo correcto.

6. “Tempestad” de Tatiana Huezo (2014)

Tatiana Huezo es una de las directoras latinoamericanas que han causado revuelo en la escena internacional con películas como “Noche de fuego” y el documental “Tempestad“, que sigue a dos mujeres, víctimas de la violencia y la impunidad en México.

Miriam, encarcelada injustamente por el delito de tráfico de personas, y Adela, trabajadora de un circo ambulante y que busca a su hija desaparecida desde hace dos años, cuentan su historia a través de un viaje.

7. “Canoa” de Felipe Cazals (1976)

“Canoa” es una película basada en hechos reales sucedidos en México en septiembre de 1968, cinco jóvenes empleados de la Universidad Autónoma de Puebla intentan escalar el volcán La Malinche pero, debido al mal tiempo, no tienen éxito y tienen que refugiarse en un pueblo cercano llamado San Miguel Canoa.

Debido a la paranoia religiosa vivida en el pueblo en gran medida incitada por el párroco local, el pueblo los confunde con radicales comunistas…

8. “Amores Perros” de Alejandro González Iñárritu (2001)

“Amores Perros“, la ópera prima de Alejandro González Iñárritu, gira alrededor de un fatal accidente automovilístico afecta trágicamente a tres personas. Octavio, un adolescente, decide escaparse con Susana, la esposa de su hermano; el Cofí, su perro, se convierte en el instrumento para conseguir el dinero necesario para la fuga.

Al mismo tiempo, Daniel, un hombre maduro deja a su esposa y a sus hijos para irse a vivir con Valeria, una hermosa modelo. El mismo día en que celebran su nueva vida, el destino hace que Valeria sea víctima de un trágico accidente.

9. “La Fórmula Secreta” de Rubén Gámez (1965)

“La fórmula secreta” es una compleja serie de imágenes que se asoman a un México muy distinto al que retrata el cine de la época”, según la sinopsis oficial de la película.

Rubén Gámez retrata un país en pleno tránsito de perder su identidad, de tierras estériles, áridas, lleno de campesinos muertos en vida que, sin embargo se niegan a desaparecer. Una patria a la que se le inyecta coca-cola en las venas.

10. “Roma” de Alfonso Cuarón (2018)

“Roma” es la primera y única película mexicana que ha logrado ganar el Premio Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, aunque Alfonso Cuarón se quedó al filo de llevarse el galardón máximo de la noche.

Cleo es la joven sirvienta de una familia que vive en la Colonia Roma, barrio de clase media-alta de Ciudad de México. En su regreso a México, Cuarón se inspiró en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de los 70.

11. “Y tu mamá también” de Alfonso Cuarón (2001)

Alfonso Cuarón aparece por segunda ocasión en esta lista con “Y tu mamá también“, una de las películas cumbre del nuevo cine de oro mexicano, en la que exploró la juventud, la muerte y las clases sociales.

Aunque pertenecen a clases muy distintas, Julio y Tenoch son grandes amigos. En una fiesta conocen a Luisa, una deprimida chica española casada con un primo de Tenoch. Para superar la crisis, Luisa decide acompañar a los dos chicos en un viaje sin rumbo fijo. La aventura pondrá a prueba su amistad y marcará sus vidas para siempre.

12. “Nosotros los pobres” de Ismael Rodríguez (1948)

Pedro Infante y Evita Muñoz protagonizaron “Nosotros los pobres“, en donde el humilde carpintero Pepe “El Toro” vive las alegrías y sinsabores de la pobreza junto a su hija Chachita, su madre paralítica y su novia Celia “La Chorreada”.

Ayudados por un pintoresco grupo de vecinos y amigos, Pepe y su familia librarán una ardua batalla contra la injusticia cuando él es acusado de un asesinato que no cometió.

13. “Los Insólitos Peces Gato” de Claudia Saint-Luce (2013)

Claudia Saint-Luce es la segunda mujer que aparece en este listado con “Los Insólitos Peces Gato“, película que sigue a su tocaya, una joven callada y meditabunda que trabaja en un supermercado como promotora de salchichas.

Por no saber lidiar con esta insostenible soledad, termina en la sala de urgencias de un hospital público, con un severo caso de apendicitis. Es ahí donde conoce a Martha, una mujer que se encuentra hospitalizada en la cama de al lado.

Martha, quien vive acompañada por sus hijos, poco a poco se gana la confianza de Claudia. El curioso equilibrio de esta familia logra que Claudia establezca una relación de amistad con Martha, lazo que poco a poco se va estrechando.

14. “Enamorada” de Emilio Fernández (1946)

Emilio “El Indio” Fernández no pasó inadvertido para los expertos, pues incluyeron “Enamorada“, una de sus obras maestras junto a otros títulos como “María Candelaria” y “Pueblerina”.

En tiempos de la revolución, las tropas zapatistas del general José Juan Reyes toman la tranquila y conservadora ciudad de Cholula. Mientras confisca los bienes de los ricos del pueblo, el general Reyes se enamora de la bella, rica e indomable Beatriz Peñafiel, hija del hombre más notable de Cholula.

El desprecio inicial que Beatriz siente hacia el revolucionario da paso a la curiosidad y, finalmente, a un profundo y auténtico amor.

15. “Viridiana” de Luis Buñuel (1961)

Otra vez Luis Buñuel, pero esta vez con “Viridiana“. Don Jaime, un viejo hidalgo español, vive retirado y solitario en su hacienda desde la muerte de su esposa, ocurrida el mismo día de la boda. Un día recibe la visita de su sobrina Viridiana, novicia en un convento, que tiene un gran parecido con su mujer.

