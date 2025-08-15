GENERANDO AUDIO...

Películas mexicanas que puedes ver en Claro video. Foto: UnoTV

El 15 de agosto se festeja el Día Nacional del Cine Mexicano, que a lo largo de su historia ha ofrecido grandes títulos como “Los Olvidados” de Luis Buñuel.

Por tal motivo y para vivir un día lleno de cine mexicano, te recomendamos algunas cintas que puedes encontrar en Claro video que van desde el terror hasta el drama y algunos clásicos.

“Vuelven”

La cinta de Issa López, lanzada en 2017, retrata la historia de Estrella, quien tiene 10 años y tres deseos: el primero es que su madre desaparecida vuelva. Y se le cumple; pero está muerta y la sigue a todas partes.

Aterrada, Estrella trata de escapar, uniéndose a una banda de niños huérfanos de la violencia. Muy pronto aprende que, en realidad, los muertos nunca se dejan atrás, y que cuando se vive en medio de la brutalidad y la violencia, si bien los deseos nunca salen como el corazón quisiera, sólo los guerreros sobreviven.

“Nuestro tiempo”

Largometraje premiado de Carlos Reygadas donde una familia cría a toros para las corridas en las praderas de México, con Esther a cargo del rancho y su marido Juan, conocido poeta, al cargo del ganado.

“Las niñas bien”

La cinta protagonizada por Ilse Salas y con guion de Guadalupe Loaeza retrata las casas de lujo, autos Grand Marquis y música de Julio Iglesias, Yuri y Menudo, donde Sofía y un grupo de mujeres viven los devenires del clasismo, las buenas costumbres y las crisis económicas.

“Santo contra las mujeres vampiro”

Uno de los títulos que más llama la atención es la cinta “Santo contra las mujeres vampiro”, un clásico del “Enmascarado de plata”. En la cinta un profesor recluta a un luchador profesional para proteger a su hija de los vampiros que intentan secuestrarla y casarla con el diablo.

“Así era Pancho Villa”

Esta fue la primera de una trilogía de cintas que Ismael Rodríguez filmó para exaltar la taquillera figura de Pancho Villa, interpretado por Pedro Armendáriz.

La cinta está narrada en forma de episodios independientes, tiene siete segmentos de los cuales el último es el más largo y narra el amor que una cantante llamada Jesusita siente por el bragado, pero casado, general. Entre los episodios se muestra la lealtad del hombre, el sentido de justicia, su herejía hipócrita y el aspecto de mujeriego y conquistador.

“La cucaracha”

Otra cinta de Ismael Rodríguez con María Félix y Dolores del Río. La sinopsis es la siguiente: “derrotado y casi sin tropas, el villista coronel Zeta llega a un pueblo controlado por los carrancistas. Aunque son aliados, Zeta encarcela y ordena fusilar al coronel Zúñiga y a varios de sus hombres para tomar el control del pueblo. Entre los muertos está el amante de “La Cucaracha”, una bragada soldadera que capitanea un grupo de mujeres armadas. A los combates entre las tropas se suman los enfrentamientos entre Zeta y “La Cucaracha” y la aparición de Isabel, una mujer burguesa obligada a unirse al grupo de revolucionarios”.

“El crimen del Padre Amaro”

Película protagonizada por Gael García Bernal, dirigida por Carlos Carrera y con el guion de Vicente Leñero cuenta la historia Amaro, un joven de 24 años recién ordenado sacerdote, llega a la parroquia del pequeño pueblo mexicano de Los Reyes para auxiliar en los servicios del templo al padre Benito. En el pueblo, el padre Amaro conoce a Amelia, una hermosa muchacha de 16 años que pondrá a prueba sus votos. Además, poco a poco el joven sacerdote se va dando cuenta de cosas que suceden en el pueblo relacionadas con los narcos de la región, encabezados por El Chato Aguilar.

Además, de grandes títulos, también se puede encontrar parte de la filmografía de Pedro Infante, como: