Diane Keaton deja millonaria herencia a su perrita Reggie

Diane Keaton dejó protegida a su perrita Reggie. Foto: AFP

La muerte de la actriz Diane Keaton, el pasado 11 de octubre a los 79 años, dejó un vacío en Hollywood, pero también una historia que ha conmovido al mundo, como la millonaria herencia que dejó a su perrita Reggie.

De acuerdo con el columnista Rob Shuter, la ganadora del Oscar se aseguró de que su adorada mascota no quedara desprotegida. En su testamento, Keaton dejó establecido un fideicomiso de 5 millones de dólares exclusivamente para el bienestar y cuidado de Reggie, una golden retriever que fue su compañera inseparable.

¿Cuánto dejó Diane Keaton a su perrita Reggie?

Aunque la mayor parte del patrimonio de la actriz, estimado en 100 millones de dólares, será dividido entre sus hijos adoptivos, Dexter y Duke Keaton, una parte específica fue destinada a la golden retriever.

Keaton detalló que este fondo garantizará que Reggie mantenga el mismo nivel de vida que tenía junto a ella. Además, estipuló que, una vez que la perrita fallezca, el dinero restante será donado a refugios y organizaciones de rescate animal.

Reggie llegó a la vida de Diane Keaton en 2020 y rápidamente se convirtió en su sombra. Amigos cercanos contaron que la actriz solía bromear diciendo que sus grandes amores eran: “mis hijos, Al Pacino, la arquitectura… y mi perro”. Incluso, en su última publicación de Instagram, aparece sonriendo junto a Reggie.

Hollywood despide a Diane Keaton con emotivos mensajes

La familia de la actriz informó que la causa de muerte fue neumonía bacteriana, la cual deterioró su salud de forma repentina en los últimos meses.

La noticia sacudió al mundo del cine. Al Pacino, su expareja y coprotagonista en “El Padrino”, confesó sentirse “completamente solo” tras su partida. Por su parte, Woody Allen, quien compartió pantalla y éxito con ella en “Annie Hall”, declaró estar “profundamente sorprendido y molesto”.

Otras estrellas como Steve Martin, Goldie Hawn y Bette Midler también rindieron tributo a la actriz que dejó huella no solo por su talento, sino también por su estilo único y su amor por los animales.