“Diddy” Combs toma terapia en prisión, por estos dos motivos en especial

“Diddy” Combs toma terapia. Foto: AFP

Sean “Diddy” Combs toma terapia en prisión, como parte de una rehabilitación que busca hacer el propio rapero, productor discográfico y ejecutivo discográfico estadounidense, así lo menciona el sitio web TMZ.

El artista será sentenciado el 3 de octubre, tras ser declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución; situación que confirmó en su momento el juez Arun Subramanian.

¿Por qué toma terapia “Diddy” Combs?

“Diddy” Combs toma terapia para centrarse en dos problemas, el consumo de drogas y la violencia contra las mujeres, señala TMZ.

El citado medio menciona que esto forma parte de un curso que los federales ofrecen a los reclusos. De acuerdo con allegado, el artista habría entrado a lo que se conoce Programa Stop.

El objetivo de Diddy” Combs

Mejorar la versión de sí mismo o buscar la redención, serían las metas por las cuales ahora “Diddy” Combs toma terapia, pese a estar recluido en la cárcel.

¿Cuántos años de cárcel enfrenta Sean “Diddy” tras sentencia?

Combs, de 55 años, enfrenta hasta 20 años de prisión por las condenas relacionadas con la Ley Mann. Sin embargo, evitó penas más severas que podrían haber incluido cadena perpetua. La sentencia se dará a conocer en las próximas semanas.

Aunque en ocasiones, los reclusos suelen recibir menos tiempo de condena si cumplen con una buena actitud mientras pasan su sentencia, por lo que esto quizá aplique en su momento contra el rapero.

¿Quién es Diddy” Combs?

Sean John Combs, conocido como Diddy (antes Puff Daddy o P. Diddy), nació el 4 de noviembre de 1969 en Harlem, Nueva York. Inició su carrera como director de talentos en Uptown Records y en 1993 fundó su propio sello, Bad Boy Records.

Descubridor de talento

Diddy ha sido clave en el éxito de varios artistas famosos como Mary J. Blige, Usher, The Notorious B.I.G. y Justin Bieber, ayudándolos a lanzar y consolidar sus carreras musicales.

Éxito en la musica

En 1997 lanzó su álbum debut, No Way Out, el cual fue un gran éxito en Estados Unidos, vendiendo más de 7 millones de copias. Canciones como “Can’t Nobody Hold Me Down” y “I’ll Be Missing You” lideraron el Billboard Hot 100, siendo esta última la primera canción de hip hop en debutar en el puesto número uno.

Logro histórico

Con su participación en “Mo Money Mo Problems”, Diddy se convirtió en el primer artista solista en reemplazarse a sí mismo en la cima de las listas.