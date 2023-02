Diego Boneta “miente” a productores para conseguir producir su primer filme

Diego Boneta revela que dijo “mentiras” para producir filme. Foto: Gettyimages.

“At Midnight” que llegará el próximo 10 de febrero a Paramount+ es la primera película que Diego Boneta y su casa productora “Three Amigos” producen. Sin embargo, según confesó el actor mexicano, tuvo que decir unas cuantas “mentiras” a la plataforma de streaming para poder lograrlo.

De acuerdo con Boneta, en 2018 se reunió con ejecutivos de Paramount+ pensando que lo iban a invitar a actuar en alguno de sus nuevos proyectos, no obstante, fue sorprendido al ser cuestionado sobre sus planes como productor.

“Pensaba que me iban a proponer actuar, pero me preguntaron qué viene para producir después de la serie de Luis Miguel, yo les mentí, les dije que tenía una comedia romántica, cuando no tenía nada”, reveló a Unotv.com el mexicano.

Según relató Diego Boneta, sus socios “casi lo cuelgan” cuando les contó: “vinieron a mi casa y estuvimos hasta las 5 de la mañana escribiendo en las paredes y ventanas como en la película ‘A Beautiful Mind ‘, hasta que escribimos un tratamiento de dos o tres páginas”. Posteriormente, dijo, contactó a un amigo guionista, quien en una semana logró escribir el guion de la película “At Midnight” .

“Empezamos a desarrollarla película, con muchas revisiones y estar haciendo esto con mis hermanas, con mis amigos, con Michel Franco y el director Jonah Feingold fue mágico”.

“At midnight”, la nueva película de Diego Boneta

“At Midnight“ es un filme que Diego Boneta produce y protagoniza. En ella se cuenta la historia de Sophie (Monica Barbaro), una estrella de cine que intenta abrirse paso en una industria dominada por hombres. Mientras promociona su nueva película de superhéroes “Super Society 3”, descubrirá que su novio Adam (Anders Holm) le es infiel.

El rodaje del este proyecto será trasladado a un hotel en México, donde Sophie conocerá a Alejandro, interpretado por Boneta, quien es el gerente del lugar y aspira con ser el dueño de su propio hotel. La conexión entre ellos se da de manera instantánea y empiezan a encontrarse a la media noche.

“At Midnight” es una cinta bilingüe que fue desarrollada en tierras mexicanas y tiene como protagonista a Mónica Barbara, quien dio vida a la teniente Natasha “Phoenix” Trace en “Top Gun: Maverick”, así como un elenco compuesto por Casey Thomas Brown, Catherine Cohen, Fernando Carsa, Whitney Cummings y Maya Zapata.