Diego Calva, esto es lo que quiere aprender de Margot Robbie y Brad Pitt

Diego Calva debutó en Hollywood con “Babylon”. Foto: AFP.

Diego Calva debutó en Hollywood al lado de Margot Robbie y Brad Pitt, en el filme “Babylon”, el actor asegura que no se sintió intimidado cuando llegó al set de filmación la primera vez, pues tuvo oportunidad previamente, de ensayar mucho sus escenas con el director Damien Chazelle. La experiencia fue inolvidable para el mexicano y se quedó con grandes lecciones por parte de las estrellas de cine, de Pitt le gustaría tener su calma y ligereza; de la actriz su valentía y disciplina.

“Brad es un gran veterano, me encantaría poderle aprender la calma y la ligereza con la que enfrenta los personajes, eso se llama experiencia. A Margot la disciplina y el no tener miedo”, aseguró en exclusiva para UnoTV.com.

Calva agregó que quedó muy sorprendido con el trabajo de Robbie pues en el filme interpreta un personaje que corre muchos riesgos: “No cualquiera hubiera aceptado ese papel”.

¿Cuál fue el mayor reto de Diego Calva?

El actor mexicano declaró que la película en general fue muy complicada de hacer, pero que su mayor reto fue el de tener que improvisar y poder proponer cosas en un idioma que no es el suyo: “Fue complicado, en español puedo ser más rápido, mi reacción es más inmediata y a veces es complicado tomarte ese segundo para traducirte, eso fue un reto, no perder la naturalidad en un idioma que no era el mío”.

¿Quién es su personaje en “Babylon”?

Diego Calva es el protagonista de “Babylon”, el mexicano da vida a Manuel, un soñador, amante de las películas, que aspira a algo que ni siquiera sabe bien qué es, lo que sí tiene claro es que sueña con ser parte de la industria del cine y poder tocar ese mundo.

“Mi primer día de rodaje fue justo el primer día de mi persoane Manuel en el set, entonces toda esa emoción y sorpresa lo compartimos él y yo. Nuestro primer día fue en la ficción y la realidad, y eso siempre me voy a acordar, es algo muy especial”, añadió Calva.

“Babylon” es un filme que retrata cómo era la industria cinematográfica en los 20’s. Un guion atrevido, salvaje, acompañado de mucha música, acción, drama y amor.

Diego finalizó asegurando que él no tenía en la mira triunfar en Hollywood, pero que ahora sus sueños se han vuelto más grandes y congruentes al mismo tiempo: “Estoy aprendiendo a vivir y disfrutar lo que cuesta tiempo y que fue un gran esfuerzo como dedicarse a algo tan de intenso como “Babylon”. “Me gusta pensar que ahora sueño más grande, pero aterrizado”.