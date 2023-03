Diego Calva, el actor que no olvida México: “mi mamá bailó con DiCaprio, tomó con Tarantino y se lleva con Salma Hayek”

A pesar del éxito que Diego Calva ha tenido en Hollywood con su participación en “Babylon” a lado de grandes de la industria como Brad Pitt y Margot Robbie, el actor mexicano asegura que “no se olvida de México, ni de su familia y amigos”.

En entrevista con Unotv.com, Calva aseguró que su hogar está en México y que lo que más extraña de estar lejos del país es a su familia y amigos. Además de caminar por las calles de la capital y disfrutar de sus delicias.

“Los Angeles no es donde puedas caminar y a mí me encanta caminar por el Centro, yo crecí en la Santa María la Riviera y me encanta caminar, extrañé eso muchísimo, el café fuerte, no tienen allá y los tacos y la salsa picante”.

Diego Calva