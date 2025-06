Diego Luna aparece en la portada de “The Hollywood Reporter” y denuncia estereotipos

| The Hollywood Reporter

Diego Luna tuvo que luchar contra los estereotipos en Hollywood. Foto: AFP

Diego Luna apareció en la portada de la revista The Hollywood Reporter donde compartió espacio con otros actores como el ganador del Oscar Eddie Redmayne, ambos contaron varias experiencias.

Luna participó en la mesa redonda Drama Actor Roundtable 2025, junto a figuras como Jeffrey Wright, Adam Scott, Eddie Redmayne y Walton Goggins. En ese espacio compartió los prejuicios que ha vivido en Hollywood y cómo, pese a los obstáculos, logró abrirse camino sin renunciar a su identidad.

El actor mexicano reveló que durante años sólo le ofrecían papeles de narcotraficante, reflejo de un sistema que excluye a los latinos de historias más complejas.

“Sólo podía ser el narco bueno”: Diego Luna sobre su experiencia en Hollywood

Durante la charla, Diego Luna fue claro sobre el tipo de personajes que le ofrecían antes de integrarse al universo de “Star Wars”.

“Antes de ‘Star Wars’, los únicos proyectos que me ofrecían eran de narcotraficantes. Yo podía ser el narco bueno, no el violento, pero igual era un narco”, declaró en la entrevista publicada por The Hollywood Reporter.

El actor explicó que esos roles limitados eran parte de un sistema que no contemplaba posibilidades reales para actores como él. “El sistema ni siquiera mandaba el mensaje de: ‘sí, puedes encontrar una forma de ser tú mismo y trabajar en esos proyectos donde esperas verte reflejado’”, expresó.

Cassian Andor: el personaje que cambió su carrera

El gran giro en su trayectoria llegó en 2016 con “Rogue One: A Star Wars Story“, donde Luna interpretó al espía Cassian Andor. A pesar de las sugerencias para cambiar su acento, él se mantuvo firme.

“Cuando tenía 20 años me decían: ‘Estás genial, y si trabajas en tu acento vas a lograr lo que otros ya están haciendo’. Pero, ¿por qué querría eso? Justo eso es lo que me hace único”, dijo Luna.

Incluso el director de “Rogue One“, Gareth Edwards, le pidió conservar su estilo. “Gareth me dijo: ‘Quiero el tono de ‘Y tu mamá también‘ en la película de ‘Star Wars’, y pensé: ‘Carajo, esa es la forma de hacerlo’”.

Un mexicano en la saga más grande del cine

A partir de “Rogue One“, Luna protagonizó “Andor“, serie de Disney+ que concluyó en 2025 con su segunda temporada. La producción fue aclamada por su tono político y enfoque más adulto, consolidando a Luna como un actor clave en la saga.

Su personaje marcó un hito: un héroe imperfecto, latino y profundamente humano, que representó una ruptura con el molde tradicional del cine de ciencia ficción.

Reconocimiento global sin perder sus raíces

Además de su trabajo en “Star Wars“, Diego Luna protagonizó “La Máquina” para Hulu, obteniendo una nominación al Globo de Oro. También participa junto a Jennifer Lopez en el musical “Kiss of the Spider Woman” (2025), dirigido por Bill Condon.

Como director, concluyó el rodaje de “Ceniza en la boca” (A Mouthful of Ash), filmada entre México y España. Sigue activo como productor en “La Corriente del Golfo” y fue elegido para presentar los Premios Técnicos de la Academia en 2025.

Ese mismo año, la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo.