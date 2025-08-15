Diego Luna protagoniza película sobre el Mundial México 86 en Netflix

GENERANDO AUDIO...

Diego Luna se adentrará en el mundo del futbol con Netflix. Foto: AFP

Diego Luna protagoniza “México 86“, la próxima película de Netflix que cuenta cómo México se convirtió en sede del Mundial de futbol tras la retirada de Colombia debido a la crisis económica y falta de infraestructura.

Con motivo del Día Nacional del Cine Mexicano, la plataforma informó que la cinta promete dar un nuevo aire a los relatos deportivos nacionales.

¿De qué tratará la película “México 86” con Diego Luna?

La cinta se sumerge en los intrincados episodios políticos y diplomáticos alrededor de este evento deportivo, con la participación de figuras clave como Guillermo Cañedo, entonces vicepresidente de la Federación Mexicana de Futbol, y el influyente diplomático Henry Kissinger, impulsando la candidatura mexicana.

Además, la película “México 86”, será dirigida por Gabriel Ripstein a partir de un guion que escribió con el guionista Daniel Krauze.

Aunque aún se desconocen detalles más profundos del proyecto, se sabe que Diego Luna será uno de los protagonistas principales de esta exploración cinematográfica de uno de los episodios más significativos del deporte en México.

Este filme se suma al esfuerzo continuo de Netflix por fortalecer la producción de cine mexicano, siguiendo el éxito de títulos como “Pedro Páramo”.

Netflix y el cine mexicano

La película forma parte del proyecto de Netflix, que hizo a principios de este año, de gastar mil millones de dólares en contenido mexicano durante los próximos cuatro años.

Además de “México 86”, también se anunciaron los siguientes proyectos: