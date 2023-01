Diego Verdaguer: Amanda Miguel da a conocer fotos inéditas del cantante y su familia

Familia de Diego Verdaguer compartió fotos inéditas. Foto: Familia Verdaguer Miguel

El próximo 27 de enero será el primer aniversario luctuoso de Diego Verdaguer, por ello, Amanda Miguel, su pareja sentimental por más de 46 años, decidió compartir imágenes inéditas del cantante y su familia. En UnoTV.com te las mostramos; algunas muestran momentos íntimos de los argentinos con su hija Ana Victoria y otras son imágenes de algunas presentaciones del intérprete de temas como “Volveré” y “Quién de los dos será”.

Amanda Miguel, Diego Verdaguer y Ana Victoria junto al piano

Los cantantes disfrutando de la compañía de su única hija

Amanda Miguel compartió momentos en familia.

Amanda Miguel, Ana Victoria y Diego Verdaguer juntos en un concierto

Otras de las imágenes que decidieron compartir de Diego Verdaguer, son de un concierto que realizó en Puebla, antes de contagiarse de coronavirus. Estas fotos corresponden al próximo sencillo que darán a conocer del cantautor argentino.

Diego Verdaguer en ofreció un concierto en Puebla en 2019

Diego Verdaguer disfrutaba mucho estar en los escenarios

Diego Verdaguer cantando en la explanada del Museo Regional de Cholula

El cantante interpretaba el tema “Ven, ven, que se va la vida”.

Darán a conocer nuevo tema de Diego Verdaguer

La familia de Diego decidió que el día en que cumplirá Verdaguer un año de su partida, darán a conocer el tema “Ven, ven, que se va la vida”, una de las últimas grabaciones que hizo durante un show que ofreció en la explanada del Museo Regional de Cholula, Puebla, en noviembre de 2021. Frente al santuario de la Virgen de los Remedios.

Amanda y Ana Victoria han seguido al pie de la letra los preceptos de Diego Verdaguer, quienes se han dado a la tarea de cumplir poco a poco los sueños que él deseaba concretar.

Ambas piensan que él las está observando desde algún lugar y que su esencia no se ha ido y eso les infunde ánimo. Confían en que algún día se reencontrarán con él y quieren que sepa que pudieron salir adelante por la fortaleza que les dio.

“Su luz y recuerdo las ha impulsado a seguir adelante y cumplir todos sus sueños que dejó pendientes”, dice el comunicado que compartió la familia del cantautor.

Ana Victoria compartió que sigue triste y sin creer que ya no está su papá, pero que ha encontrado refugio en su bebé Lucca; por su parte, Amanda Miguel compartió que: “Mi corazón está partido en dos y no se puede coser; la ausencia no se llena con nada”.

¿De qué murió el argentino?

Diego Verdaguer murió el 28 de enero de 2022 por consecuencias del COVID-19, enfermedad que le fue detectada y por la que fue hospitalizado en diciembre del 2021. El intérprete de “Volveré” tuvo un matrimonio de 46 años con Amanda Miguel y de su relación nació su hija Ana Victoria.

Para el aniversario luctuoso del cantante, madre e hija permanecerán en su casa de Los Ángeles, Califorina, orando y apreciando la naturaleza que tanto inspiraba y amaba Diego.