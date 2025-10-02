GENERANDO AUDIO...

Un sujeto habría disparado contra Micky Hair en varias ocasiones. FOTO:Getty images

Micky Hair fue asesinado la noche del pasado 29 de septiembre de 2025, mientras se encontraba en su salón de belleza en Polanco, cuando ocurrió el delito. Un supuesto video del momento exacto en el que el atacante detonó su arma se ha viralizado.

La grabación fue compartida por el periodista Carlos Jiménez C4 en X, donde se puede observar al sujeto que atacó de manera directa al estilista de alta peluquería.

Video muestra a los atacantes de Micky Hair

En la grabación se percibe a una persona con chamarra blanca conversando con unos clientes; de acuerdo con la publicación, se trataría de Miguel Ángel de la Mora, conocido como “Micky Hair”.

El joven de 28 años regresó a la puerta de su negocio, cuando un sujeto vestido de negro llegó al lugar y disparó contra el experto en belleza capilar.

De acuerdo con la grabación, los testigos presenciales fueron una mujer con un bolso rojo y cabello largo, así como otra persona de pantalón blanco, aunque su presencia se aprecia parcialmente debido a un árbol que obstruye la toma.

Según la información difundida, el sicario habría disparado contra Micky Hair hasta en cinco ocasiones antes de huir de la escena.

Se cree que el asesino pudo haber esperado a las afueras del salón de belleza hasta encontrar el momento de ejecutar el ataque.

¿Qué se sabe del caso del asesinato de Micky Hair?

Se confirmó que el ataque ocurrió durante la noche del lunes 29 de septiembre, entre las calles Presidente Masaryk y Moliere, en Polanco.

El perpetrador se transportaban en una motocicleta y huyo del lugar tras cometer el crimen, se especula pudo ir acompañado de otra persona.

Hasta el momento, no hay detenidos por el delito. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabajan en conjunto para esclarecer el hecho.

¿Quién era Miguel Ángel de la Mora?

Miguel Ángel de la Mora, conocido como Micky Hair, fue un destacado estilista con salones de belleza en Polanco y en Zapopan, Jalisco.

Su talento lo acercó a figuras del espectáculo como Kenia Os, Natasha Dupeyrón, María Fernanda Beltrán Figueroa, Regina Peredo Gutiérrez y Ángela Aguilar.

En sus redes sociales exhibía los lujos con los que vivía, mostrando viajes a países como Estados Unidos, Japón y Emiratos Árabes, además de ropa, joyas y accesorios de alta gama.

Las investigaciones continúan para dar con los responsables del asesinato del joven empresario.