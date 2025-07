Directora de “Sujo” cuenta cómo la cinta transformó a joven marcado por el crimen organizado

GENERANDO AUDIO...

“Sujo” recibió 10 nominaciones al Ariel. Foto: Cinepolis Distribución.

La directora Astrid Rondero vivió un momento que la sacudió profundamente durante una proyección escolar de su película “Sujo”, que recientemente fue nominada a los Premios Ariel 2025. Y es que, según cuenta la cineasta mexicana, un joven se le acercó al final de la función para contarle que había sido reclutado por un grupo criminal.

“Se me acercó, muy conmovido, para decirme que él había sido reclutado. Me dijo que ver la película lo hizo sentir que no era su culpa, que eran las circunstancias lo que lo habían llevado a esa situación”, compartió Rondero en entrevista para UnoTV.

“Ver la historia de ‘Sujo’ lo llenó de esperanza, de pensar que en este país otra realidad es posible”. Astrid Rondero, directora de cine

Para Astrid Rondero y Fernanda Valadez, directoras de “Sujo” era fundamental que esta historia llegara a escuelas, espacios donde, dicen, el mensaje puede ser más urgente y transformador.

“Queríamos que se viera en circuitos escolares porque sentimos que tiene un mensaje que necesitamos escuchar: que nuestro destino no es la violencia, que hay otros caminos”, dijo la directora.

¿De qué trata “Sujo”?

Ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Sundance 2024, esta película es la primera producción mexicana en obtener dicho reconocimiento. La cinta narra la historia de Sujo, un niño marcado por el legado de violencia de su padre, un sicario asesinado.

Desde los cuatro años, Sujo crece con esa sombra sobre él, enfrentando decisiones que podrían determinar si perpetúa el ciclo o rompe con él.

El largometraje, coproducido por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha recolectado más de 13 galardones en festivales alrededor del mundo, incluyendo el Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Sundance y el de Mejor Película Mexicana del pasado Festival Internacional de Cine de Morelia.

Reconocimiento al cine con propósito

El pasado 2 de julio, “Sujo” fue nominada a 10 categorías de los Premios Ariel, entre los que destaca; Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor (Juan Jesús Varela), Mejor Coactuación Masculina, Mejor Coactuación Femenina, Mejor Revelación Actoral y Mejor Guion Original.

“Estamos muy felices por todos los compañeros nominados, particularmente por estos tres chicos tan jóvenes y talentosos”, dijo la directora, quien también fue invitada recientemente a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Para Juan Jesús Varela, protagonista de “Sujo”, la cinta también significó una transformación personal: “Me ha cambiado la vida, me ha dado herramientas para salir adelante. El mensaje es que no importa de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar”.

Rondero seguirá apostando por un cine que abra conversaciones, que tome riesgos y que no tema incomodar: “En México estamos tan bombardeados por el crimen organizado que nos cuesta sentarnos a reflexionar. Sujo nos recuerda que el cambio, aunque parezca pequeño, es posible”.