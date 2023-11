Disfraces de Halloween que la rompieron este 2023: Paris Hilton, Rosalía, Justin Bieber y más

Los famosos y sus disfraces de Halloween 2023 | Foto: Instagram-Getty Images

Los famosos de Estados Unidos y Latinoamérica se disfrazaron para Halloween en 2023. En Unotv.com te presentamos algunos de los mejores disfraces de las celebridades, incluyendo a las hermanas Kardashian, Ed Sheeran, Paris Hilton y Justin Bieber.

Los famosos de Hollywood y sus disfraces de Halloween en 2023

Estrellas internacionales del cine y la música aprovecharon toda la semana de Halloween para presumir sus disfraces. Desde famosos disfrazándose de otros famosos hasta personificaciones de personajes animados destacaron en 2023.

Las hermanas Kardashian

Kim y Khloe Kardashian decidieron posar junto a Olivia Pierson y Natalie June Halcro las Bratz Dolls. Aunque las hermanas Kardashian se disfrazaron también por separado.

Ver más

Kendall Jenner y Kim Kardashian arrasan solas

Kim Kardashian no sólo se disfrazó de muñeca Bratz, sino que antes se personificó como los personajes de la película Clueless con su hija, North West.

Y en Día de Muertos hizo explotar al internet con su disfraz y baile al estilo de Salma Hayek en la película Del crepúsculo al amanecer de 1996.

Ver más

Ver más

Kendall Jenner presentó dos disfraces de Halloween en 2023. Primero subió una foto personificada como Marilyn Monroe; unos días después se disfrazó de la Mujer Maravilla.

Ver más

Ver más

Ed Sheeran

Ed Sheeran es una de las estrellas pelirrojas más famosas del mundo. El cantante aprovechó este rasgo para crear uno de los disfraces de Halloween 2023 más icónicos. El intérprete de “Shape of you” se disfrazó de Chucky, el muñeco diabólico.

Ver más

Paris Hilton

Paris Hilton, al igual que otras socialités, no se limitó a un sólo disfraz, sino que optó por tres disfraces de Halloween para 2023. El más famoso en redes sociales fue el de Britney Spears, aunque también homenajeó a Katy Perry e incluso se disfrazó con su hijo

Ver más

Ver más

Adele

Adele fue una de las famosas que se robó el Día de Brujas. La cantante no sólo se disfrazó de Morticia Addams, sino que lució así durante un concierto en Las Vegas, EU, en donde tiene una residencia.

Ver más

Justin Bieber y Hailey

Justin y Hailey Bieber también lucieron múltiples disfraces de Halloween en 2023. El más llamativo fue el disfraz de pareja, pues se vistieron de Bam Bam y Pebbles, personajes de Los Picapiedra. Aunque, por separado, también lucieron otros atuendos llamativos.

Ver más

Ver más

Ver más

Jessica Alba

Jessica Alba fue otra estrella internacional que decidió disfrazarse de Britney Spears. Junto con su amiga, la modelo Kelly Sawyer, emularon a la “Princesa del Pop” en el video musical de Toxic.

Ver más

Ariana Grande y Elizabeth Gillies

Ariana Grande y Elizabeth Gillies, hicieron uno de los disfraces más misteriosos de Halloween en 2023. Las estrellas de la serie juvenil Victorious se vistieron como Nomi Malone y Cristal Connors, de la serie de películas de Showgirls.

Ver más

Demi Lovato

Demi Lovato celebró los 100 años de Disney con un disfraz de Blancanieves. En su publicación de Instagram con motivo de Halloween, la exestrella juvenil reconoció que se trata de su época favorita del año.

Ver más

Halsey

Halsey, cantante y actriz, protagonizó uno de los disfraces más elaborados y exóticos de Halloween en 2023. Al principio, se especuló que parecía la Hiedra Venenosa, pero ella misma aclaró que es una criatura marina.

Ver más

Mariah Carey

Mariah Carey, cantante conocida por el tema “All I want for Christmas is you” no sólo aparece en Navidad. También destacó en Día de Brujas por su disfraz de Jessica Rabbit, la novia del protagonista de la cinta “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”.

Ver más

Megan Fox y Machine Gun Kelly

Megan Fox se disfrazó de Gogo Yubari, una asesina despiadada que apareció en la película Kill Bill, de Quentin Tarantino. Por sí misma, creó uno de los disfraces más interesantes de Halloween en 2023, pero su pareja Machine Gun Kelly se disfrazó de Beatrix Kiddo.

Ver más

The Rock

Dwayne Johnson, actor y exluchador conocido como “The Rock”, emuló a otro deportista: David Beckham, exfutbolista inglés que brilló con la Selección de Inglaterra y Manchester United.

Ver más

Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens se deshizo de los disfraces elaborados de Halloween en 2023 y se fue a lo básico. La protagonista de High School Musical se disfrazó de una bruja, con todo y su gorro de pico y la piel verde.

Ver más

Las celebridades latinas e hispanas presumen sus disfraces de Halloween

Diversas estrellas de la música y la actuación de Latinoamérica también lucieron sus disfraces de Halloween y Día de Muertos, respetando las tradiciones de su respectiva región.

Belinda

Belinda es la reina de los disfraces de Halloween en México. Este año optó por una vestimenta sexy y sencilla con una cabeza de conejo y un pañal.

Ver más

Danna Paola

Danna Paola no dejó de lado al cine de superhéroes en este Día de Brujas y se robó el show. La cantante de “XT4S1S” se vistió como la Gatubela de Michelle Pfeifer en Batman Returns, la cinta Batman que Tim Burton hizo en 1992.

Ver más

Shakira

Shakira se fue a la segura con respecto a otros disfraces de Halloween y se vistió de diabla, con sus cuernos y un trinche rojo que resalta con su maquillaje carmesí.

Imagen: Instagram (@shakira)

Rosalía

Rosalía, cantante española, siguió con la tendencia de disfrazarse de otras famosas. La “Motomami” se vistió como Björk en la entrega de los Premios Oscar de 2001, cuando fue nominada en la categoría de Mejor Actriz por su papel en Dancer in the Dark de Lars von Trier.

Ver más

Anitta

Las cantantes brasileñas, Anitta y Marina Sena, llevaron los disfraces de Halloween 2023 a otro nivel con las indumentarias del videojuevo Mortal Kombat. La primera se disfrazó de Mileena, mientras que la segunda se vistió como Kitana, con todo y sus abanicos mortales.

Ver más

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar, drag queen de Brasil, olvidó todo el glamour para ponerse uno de los disfraces de Halloween 2023 más aterradores. Sin temor a causar más de un grito, se maquilló y personificó como Regan, la niña poseída de El Exorcista.