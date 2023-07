¿Cuáles fueron las series y películas más vistas en Disney+ de la semana del 30 junio al 6 de julio?

Esto fue lo más visto esta semana en Disney+.

Disney+ es una popular plataforma de streaming que ofrece contenidos muy diversos para la audiencia de México. Para saber cuáles son las películas y series más vistas en esta alternativa, el portal FlixPatrol ofrece lo más visto de la semana del 30 de junio al 6 de julio.

Las películas más vistas de la semana en Disney+ (del 30 al 6 de julio)

La película más vista de la plataforma fue “Avatar: The Way of Water“, un título que está acaparando el interés de los internautas.

“Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.”

Avatar: The Way of Water

Encanto

Coco

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Turning Red

Moana

Ratatouille

Flamin’ Hot

Luca

Lilo & Stitch

“Encanto” también se encuentra entre las destacadas de lo más visto de Disney+ en el apartado de “Películas”.

Las series más vistas de la semana en Disney+ (del 30 al 6 de julio)

“Malcolm in the Middle” fue la serie más vista de la semana, junto con “Secret Invasion“, que ocuparon los puestos más altos del ranking.

Malcolm in the Middle

Secret Invasion

Bluey

Gravity Falls

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir

Home Improvement

I am Luna

Phineas and Ferb

Mickey Mouse Clubhouse

The Simpsons

Aunque “Malcolm in the Middle” fue la serie con más plays de la semana, otras series como “ Bluey” y “Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir” también mantuvieron a sus audiencias fieles durante toda la semana.