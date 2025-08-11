Disquera de Natanael Cano se deslinda de su escándalo en Baja Beach Fest

GENERANDO AUDIO...

Disquera de Natanael Cano se deslinda de sus acciones. Foto: AFP

La disquera de Natanael Cano, Los CT, emitió un comunicado para deslindarse de lo ocurrido la noche de cierre del Baja Beach Fest en Rosarito, Baja California, terminó envuelta en polémica luego de que el cantante de “Madonna” agrediera físicamente a su DJ en pleno escenario, hecho que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Ni el personal ni el equipo de producción del Baja Beach Festival tuvieron participación alguna en el incidente ocurrido anoche durante la presentación de Natanael Cano”, señalaron en su declaración oficial, enfatizando que el staff del festival no tuvo relación con el altercado.

Natanael Cano golpeó a su DJ

El intérprete de corridos tumbados, uno de los actos más esperados de la jornada junto a “El Malilla”, protagonizó el escándalo tras molestarse por fallas técnicas durante su show.

En múltiples grabaciones captadas por el público, se observa a Cano, vestido con una playera sin mangas, reaccionar con enojo cuando suena una canción incorrecta al inicio de un tema.

Al parecer el cantante no estaba contento por la manera en la que sonaba su voz, por lo que decidió ir contra él y golpearlo.

El artista volteó hacia su DJ, lo insultó y lo golpeó en varias ocasiones, mientras parte de los asistentes corearon “¡Eso Nata!” y aplaudieron la agresión.

La tensión no terminó ahí, Cano también arremetió contra otros miembros de su equipo y, minutos después, subió la laptop del DJ al escenario para destrozarla frente a todos, generando una mezcla de ovaciones y rechazo entre el público.

La escena recordó a algunos usuarios un viejo incidente protagonizado por Luis Miguel, lo que llevó a compararlo irónicamente con el cantante al llamarlo “tan rockstar como él”.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Natanael presumió sus nudillos ante las cámaras y, al día siguiente, publicó un video haciendo una seña obscena, lo que encendió aún más la indignación en redes sociales.

Hasta ahora, no se ha identificado al DJ agredido y el equipo del festival no ha emitido un comunicado propio sobre el caso.