“Divina comida México” está de vuelta: elenco y dónde ver la serie

Conoce el elenco de “Divina Comida México 2”. Foto: HBO Max

“Divina Comida México” regresa con su segunda temporada para deleitar al público con sus memorables cenas, llenas de chismes y revelaciones.

En esta segunda edición del reality, 16 celebridades abrirán las puertas de sus casas para conocerlos mejor y revelar, al final de esta competencia, quién de ellos es el mejor anfitrión. Los primeros episodios ya están disponibles en HBO Max, Imagen Televisión y Home & Health.

Unotv.com platicó con algunos de los protagonistas de la segunda edición de “Comida Divina México 2”, una de ellas es Leslie Polinesia, para quien fue muy importante poder hacer algo completamente diferente a lo que lleva haciendo junto a sus hermanos, Rafa y Karen, en YouTube.

“La verdad es que lo disfruté muchísimo, creo que es de las mejores experiencias que he tenido, grabando cosas diferentes a lo que he hecho en lo digital”, declaró Leslie Polinesia.

Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal “Estaca” también forman parte del reality show de HBO Max, pero no les tocó estar en el mismo grupo de anfitriones.

Videgaray confesó que no le gusta recibir visitas y menos ser anfitrión, sin embargo, para “Estaca” siempre es un placer ser “host”, aunque recibir a personas desconocidas en su casa tiene mayor complicación.

Stephanie Salas experta en el tema

La actriz Stephanie Salas desde pequeña ha estado acostumbrada a tener visitas en casa: “se me da el RP totalmente, me gusta pasármela bien en los eventos, si armo algo en mi casa quiero que la gente se la pase bien, soy detallista. Me gusta que la gente coma rico, me gusta compartir”.

Salas considera que el formato de “Divina Comida México” es muy divertido, sobretodo cuando se deja a un lado la competencia y empiezan los participantes a disfrutar de la convivencia con los demás.

“Se empieza a poner muy bueno cuando vas a casa de los demás compañeros, porque la verdad, mientras están en tu casa, hay cerca de 70 personas del crue y es tenso”, dijo la hija de Sylvia Pasquel.

Añadió que ella aprendió a cocinar desde muy pequeña pues su bisabuela le enseñó y luego su papá: “te vas haciendo de un paladar exigente desde niño. Donde sea me encanta disfrutar ese buen sazón de los lugares, de las personas, de las situaciones, de los viajes o de las giras. Forma parte de mí la comida”.

¿De qué trata el reality show “Comida Divina México?

16 celebridades mexicanas abrirán las puertas de sus casas para una competencia culinaria, en la que tendrán que demostrar quién es el mejor cocinero y anfitrión, por lo que cada semana se verán a 4 celebridades distintas enfrentándose.

El elenco está dividido en cuatro bloques, de cuatro famosos y en cada episodio estos participantes deberán ofrecer una elegante cena a sus invitados, preparada por ellos mismos.

Al final de cada episodio, los invitados deberán calificar del 1 al 10 al anfitrión, quien haya acumulado más puntos luego de toda la ronda de cenas, será el ganador de la temporada dos de “Divina Comida”.

En la primera temporada de “Divina Comida México” participaron famosos como: Belinda, Alex Lora, Rafa Márquez, Dulce María, Margarita “La Diosa de la Cumbia”, entre otros.

Elenco de “Divina Comida México 2”

Conoce al elenco de “Divina Comida México 2”, producción (versión mexicana) del reconocido formato “Come Dine with Me”, creado por ITV Studios, cuyo formato original surgió en Reino Unido y se ha presentado en 46 territorios en todo el mundo.

Stephanie Salas

Leslie Polinesia

Javier Ibarreche

José Ramón San Cristóbal “Estaca”

Susana Zabaleta,

Slobotzky

Ricardo Pérez

Eduardo Videgara

Daniela Rodrice

Dani Valle

Sabine Moussier

Nacho Lozano

José Luis Roma

Mariana Botas

Yuriria Sierra

Coco Celis