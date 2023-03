¿Qué dijo Raúl Araiza de las separaciones de sus compañeras de “Hoy”?

Raúl Araiza es uno más de los rostros del programa “Hoy” que ha pasado por una separación y ahora que en este 2023 se desataron los divorcios de las conductoras, el presentador opinó sobre el proceso que atraviesan sus compañeras Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Tania Rincón.

Galilea Montijo fue la tercera en anunciar este año que se separa de su esposo Fernando Reina después de 11 años de matrimonio. Lo hizo pocas semanas después de Tania y Andrea, quienes hicieron públicas sus separaciones en febrero.

Raúl Araiza dio su punto de vista sobre las separaciones de las conductoras del programa “Hoy”. Señaló que admira a sus compañeras y que Galilea, Andrea y Tania, dieron un ejemplo de cómo se debe terminar una relación.

En un encuentro con los medios, señaló cómo vio a Galilea Montijo, la presentadora que confirmó recientemente su regreso a la soltería.

“Habló muy bien, fue muy clara. Así son las vueltas de la vida y ahora les toca a tres compañeras, a tres mujeres, al ser públicas, es parte de nosotros el aclarar al público que es tan querido… Creo que lo habló muy bien, no en drama, en dolor, pero yo las admiro a las tres”

Araiza indicó que el ya sabía desde hace tiempo sobre la situación de las conductoras. Comentó que las tres fueron trabajando este cambio en su vida desde su casa y con su pareja y también para decir las cosas a cuadro.

El conductor agregó que lo que hicieron es de admirarse.

“Lo que sí son es un gran ejemplo de cómo se debe terminar, no odiándote, no demandando, no quitando a los niños o agarrando. Son un gran ejemplo las tres y van a estar mejor los seis. En este momento se unen en un dolor que les da vida. Aquí hay hijos y son el motor de ellas”

Raúl Araiza