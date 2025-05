En un ambiente dominado por hombres y excesos, la DJ mexicana Aranza Goroz ha logrado abrirse camino gracias a su talento, disciplina y carácter. Pero en entrevista con UnoTV, reveló también el lado oscuro que enfrenta una mujer al trabajar en la vida nocturna: “Me confié y me pusieron algo en la bebida”.

Aranza, conocida por su energía en el escenario, habló por primera vez sobre la vez que fue drogada en un antro “muy top” de la Ciudad de México por una persona con “mucho poder, incluso político”, que intentó aprovecharse de ella.

“Fue justo después de tocar. Me ofrecieron un refresco, no era bebida alcohólica, y como estaba en un lugar muy exclusivo pensé que no pasaría nada. Grave error. Esa persona estuvo encima de mí toda la noche, muy insistente, y yo por educación no quise ser grosera. Pero me confié. Llegando a mi casa me sentí muy mal, perdí el conocimiento, y fue evidente que me habían puesto algo”, recordó.