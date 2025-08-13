GENERANDO AUDIO...

Consejo Mexicano de DJs pide una disculpa de Natanel Cano. FOTO: Cuartoscuro

El Consejo Mexicano de DJs pidió suspender las canciones de Natanael Cano luego de que agrediera a un DJ y destruyera su equipo durante su presentación en Baja Beach Fest 2025.

Internautas y asistentes al evento fueron sorprendidos por las acciones del cantante que quedaron grabadas en video.

Consejo Mexicano de DJs condena la agresión

A través de un comunicado en redes sociales, el Consejo Mexicano de DJs afirmó estar al tanto de la agresión cometida por Natanael Cano, calificando el hecho como “inaceptable” y pidiendo acciones.

[TE PUEDE INTERESAR: Disquera de Natanael Cano se deslinda de su escándalo en Baja Beach Fest]

“Condenamos cualquier acto de violencia y consideramos que este tipo de acciones son inaceptables”, señaló la organización.

El consejo solicitó a los DJs de México suspender la programación de las canciones del exponente de corridos tumbados hasta que ofrezca una disculpa pública y repare el daño material ocasionado.

Incidente que se hizo viral de Natanael

Natanael Cano protagonizó un altercado durante su show en Baja Beach Fest 2025, donde pidió repetir una canción que, según él, no se escuchaba claramente.

Minutos después, se lanzó contra el DJ del evento y tomó su computadora de trabajo, que arrojó al suelo y pisoteó frente al público.

Videos del momento, compartidos en redes sociales, muestran como personal de seguridad y staff intervinieron para evitar un conflicto mayor. Hasta ahora, ni Cano ni los organizadores del festival han emitido un comunicado oficial, sin embargo, la disquera se deslindó de lo ocurrido y a los organizadores.

Los CT, emitió un comunicado sobre lo ocurrido la noche de cierre del Baja Beach Fest en Rosarito, Baja California, terminó envuelta en polémica luego de que el cantante de “Madonna” agrediera físicamente a su DJ.

“Ni el personal ni el equipo de producción del Baja Beach Festival tuvieron participación alguna en el incidente ocurrido anoche durante la presentación de Natanael Cano”, señalaron en su declaración oficial, enfatizando que el staff del festival no tuvo relación con el altercado.

Reacciones en redes sociales

La grabación del momento ha generado opiniones divididas. Mientras algunos usuarios defienden al DJ y piden sanciones contra Cano, otros aseguran que se trató de un malentendido técnico.

La polémica continúa, y la exigencia de boicot por parte de los DJs suma presión para que el cantante dé una respuesta pública.