GENERANDO AUDIO...

Doechii tiene 26 años y es una rapera emergente. Foto: AFP

La rapera Doechii recibirá el premio Mujer del Año 2025 en el evento anual Billboard Women in Music el próximo 29 de marzo en el YouTube Theater at Hollywood Park en Inglewood, California.

Doechii recibió el premio Rising Star (Estrella Emergente) en la edición de Billboard Women in Music de 2023. Es solo la tercera mujer en progresar de Estrella Emergente a Mujer del Año, después de Lady Gaga y Ariana Grande.

Entre las homenajeadas anteriores se incluyen a Karol G, SZA, Olivia Rodrigo, Cardi B, Billie Eilish, Ariana Grande, Selena Gomez, Madonna, Lady Gaga y Taylor Swift.

¿Quién es Doechii?

El nombre real de Doechii es Jaylah Ji’mya Hickmon y nació el 14 de agosto de 1998 en Tampa, Florida.

La rapera practicó ballet, actuación, animación, gimnasia y su primera incursión en el mundo de la música se produjo en 2016 cuando publicó en SoundCloud su primera canción bajo el título “Girls”.

Su canción “Yucky Blucky Fruitcake“ de su primer EP titulado “Oh the Places You’ll Go“ se viralizó en TikTok en 2021.

Ese mismo año lanzaría su segundo EP “Bra-Less” y también participaría en la canción “Wat U Sed “de Isaiah Rashad.

Otro acontecimiento que hizo de la rapera una figura cada vez más conocida fue su participación como telonera en la gira de SZA.

En 2022 firmó un contrato discográfico con Capitol Records y Top Dawg Entertainment luego publicó “Persuasive“.

Su salto a la fama fue con la canción “What It Is (Block Boy)“, con Kodak Black, gracias a la cual entró en la lista Billboard Hot 100 y fue premiada como Rising Star en la gala Billboard Women in Music de 2023.

En 2024, vio la luz su primer LP “Alligator Bites Never Heal“, el trabajo que le ha valido el Grammy a Mejor álbum de rap en la última edición de los galardones más importantes de la industria musical.