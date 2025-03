Dolly Parton agradece el apoyo que recibió tras la muerte de su esposo Carl Dean

GENERANDO AUDIO...

Dolly Parton conoció a su marido en 1964. Foto: AFP

La cantante Dolly Parton agradeció el apoyo recibido después de la muerte de su esposo Carl Dean, quien falleció ayer a los 82 años.

Por medio de su cuenta de Instagram, la interprete de “Jolene” reapareció para enviar un mensaje de agradecimiento a sus amigos y fans.

Dolly Parton publica emotivo mensaje

Con unas sentidas palabras, Dolly Parton aseguró que las manifestaciones de cariño que recibió significan mucho para ella en este sensible momento.

“Esta es una nota de amor para la familia, los amigos y los fans. Gracias por todos los mensajes, tarjetas y flores que me han enviado para expresar su respeto por la pérdida de mi amado esposo Carl. No puedo comunicarme personalmente con cada uno de ustedes, pero sepan que esto ha significado mucho para mí”. Dolly Parton

La interprete finalizó su mensaje despidiéndose de su compañero de décadas: “Ahora está en los brazos de Dios y estoy bien con eso. Siempre lo amaré”.

Mientras que Dolly ha sido famosa en la industria musical durante décadas, Carl vivió su vida fuera de los focos y dirigió una empresa de asfaltado en su Nashville natal, Tennessee, durante varios años.

Unos meses antes de su muerte, Dolly explicó que “le parecía natural” mantener su matrimonio alejado de los focos.

Así lo declaró a la revista británica HELLO!: “Mi marido y yo siempre hemos disfrutado el uno del otro. Me encanta hacer cosas con él; tenemos una pequeña autocaravana y nos gusta viajar, sobre todo por Tennessee; nos encanta salir el fin de semana o hacer excursiones de un día. Hemos recorrido todo el país en ella. Nunca le ha gustado salir a cenar y esas cosas. Y aunque a mí me encanta salir con amigos a una cena agradable y pasarlo bien, me pareció natural mantener mi vida privada”.