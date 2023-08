Dolly Parton estrena versión de “Let It Be” junto a Paul McCartney y Ringo Starr

Dolly Parton lanzó su versión de tema de The Beatles, “Let IT Be”. Foto: AFP

Dolly Parton, la icónica cantante y compositora, lanzó su versión de tema de The Beatles, “Let IT Be”, en colaboración con Paul McCartney y Ringo Starr que forma parte de su próximo álbum titulado “Rockstar”.

En este proyecto, Dolly Parton sorprende al público al versionar clásicos del rock con la colaboración de músicos legendarios, lo que promete ser una experiencia musical única.

Uno de los momentos más destacados del álbum es su versión de “Let It Be” de The Beatles, en la que ha tenido el honor de contar con la participación de dos miembros originales de la banda: Paul McCartney y Ringo Starr.

[TE PUEDE INTERESAR: Beatles lanzarán canción inédita gracias a la inteligencia artificial]

Esta colaboración no solo es un tributo a la música atemporal de The Beatles, sino que también marca un encuentro excepcional entre figuras icónicas de la industria musical. Además de McCartney y Starr, también participan en la grabación Mick Fleetwood y Peter Frampton, añadiendo aún más emocionantes matices al rendimiento.

El lanzamiento de “Let It Be” en el álbum “Rockstar” es el primer adelanto que rodea el próximo trabajo de Dolly Parton.

La artista ha decidido reimaginar varios clásicos del rock, algunos en colaboración con sus propios compositores y otros junto a otras estrellas de la música. Entre las canciones destacadas ya reveladas se encuentra un cover de “We Are The Champions/We Will Rock You” de Queen, así como “Bygones”, en la que se une a Rob Halford de Judas Priest y Nikki Sixx de Mötley Crüe. También una versión de “Magic Man” con Ann Wilson de Heart y la inédita “World On Fire”.

Parton compartió su entusiasmo por este nuevo proyecto en un comunicado: “¡Estoy tan emocionada de presentar por fin mi primer álbum de Rock and Roll, ‘Rockstar’!”. Esta declaración refleja la pasión y dedicación que ha invertido en la creación de un álbum que promete sorprender a sus seguidores y a los fanáticos del rock por igual.

El álbum “Rockstar” saldrá a la venta el 17 de noviembre, y su lista de canciones revela una variedad de colaboraciones excepcionales que abarcan décadas de música.

Dolly Parton ha logrado reunir a una asombrosa lista de músicos icónicos para rendir homenaje al legado del rock, creando una experiencia musical emocionante y única.

A medida que se acerca la fecha de lanzamiento, los fanáticos y seguidores de Dolly Parton están a la expectativa de escuchar este álbum que promete un viaje musical inolvidable a través de los clásicos del rock, reinventados con el distintivo estilo y carisma de la querida artista.

Canciones del disco “Rockstar” de Dolly Parton