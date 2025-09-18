GENERANDO AUDIO...

Trump celebró la suspensión del programa de Jimmy Kimmel. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, por parte de la cadena de televisión ABC, tras polémicos comentarios sobre Charlie Kirk, quien fue herido de bala durante un evento en la Utah Valley University, y posteriormente falleció.

El mandatario externó a través de su red Truth Social su satisfacción por dicha noticia, además la cuenta en X de la Casa Blanca compartió dicha celebración del republicano.

Sin embargo, no fue todo, ya que además el dirigente estadounidense pidió a otra cadena de televisión, en este caso NBC, que también saque del aire a Jimmy Fallon y Seth Myers, a quienes describió como “dos perdedores totales, en la cadena de noticias falsas NBC”.

Donald Trump celebra suspensión de Jimmy Kimmel

Aunque no escribió nada sobre Charlie Kirk, Trump celebró la suspensión del programa de Jimmy Kimmel alegando que el presentador tenía un programa que no era muy visto por la audiencia:

“Buenas noticias para Estados Unidos. El Shpw de Jimmy Kimmel, que tenía índices de audiencia cuestionados, está cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener coraje de hacer lo que tenía que hacerse.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump contra Jimmy Fallon y Seth Myers

En la misma publicación de Truth Social, el mandatario pidió que NBC siguiera el camino de ABC y deje sin programa a Jimmy Fallon y Seth Myers:

“Eso deja a Jimmy y Seth, dos perdedores totales, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son horribles. ¡Hazlo NBC! Presidente DJT.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

¿Quién era Charlie Kirk, activista cercano a Trump que fue baleado?

Charlie Kirk era un joven conservador cercano a Donald Trump. En redes sociales, gozaba de gran popularidad con más de 7 millones de seguidores en Instagram, en donde se describía como “Fundador y presidente” de cuentas dedicadas al apoyo del mandatario republicano.

Con tan solo 31 años, Charlie Kirk tenía una influencia enorme en la política estadounidense y contribuyó al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca. Además, según lo publicado, era casado y tenía dos hijos con los que llegó a posar frente a la cámara.