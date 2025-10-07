GENERANDO AUDIO...

Donald Trump arremetió contra Bad Bunny. Foto: Getty

El presidente Donald Trump criticó a Bad Bunny durante una entrevista de televisión, donde cuestionó el nombramiento del cantante puertorriqueño para el espectáculo del medio tiempo del próximo Super Bowl.

El mandatario estadounidense primero enfatizó que no había oído hablar del artista; sin embargo, igual cuestionó que fuera la figura principal del magno evento deportivo.

Donald Trump critica a Bad Bunny

Durante el programa “Greg Kelly Reports”, de NEWSMAX, una cadena de noticias en Estados Unidos, Donald Trump criticó a Bad Bunny y remarcó reiteradamente que la decisión de la NFL no fue a correcta.

Frases de Trump

Entre lo rescatable que dijo el presidente el pasado lunes, hubo frases como:

“Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué lo hacen.”

“No sé por qué participa en el Super Bowl, me parece una locura.”

“A mí me parece absolutamente ridículo.”

Apoyo de Greg Kelly

Un día después de la entrevista de Donald Trump (o sea este martes), el propio Greg Kelly utilizó su cuenta en X (antes conocida como Twitter) para escribir un mensaje de apoyo indirecto al presidente estadounidense:

“Bad Bunny Rabbit” es una vergüenza total y debe ser PROHIBIDO en el Super Bowl y en los centros comerciales.” Greg Kelly

¿Por qué Trump no quiere a Bad Bunny?

Bad Bunny ha sido muy abierto criticando lo que considera racismo, discriminación hacia latinos, las políticas migratorias, etc., que comete la administración de Donald Trump.

Algunos de los que critican la elección de Bad Bunny (incluyendo como Trump) señalan que canta principalmente en español, lo que para ciertos sectores se convierte en un punto de fricción o de debate cultural.

El cantante puertorriqueño defiende su uso del español y ha hecho declaraciones culturales explícitas, ante lo cual a menudo se convierte en parte de la discusión política en Estados Unidos.