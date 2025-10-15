¿Dónde puedes ver “Frankenstein” de Guillermo del Toro? Lista de cines y plataforma

“Frankenstein”, la nueva cinta de Guillermo del Toro, está por llegar a lo cines, pero no será proyectada en Cinemex y Cinépolis, y solo se podrá ver en algunas salas.

La película del mexicano se suma al catálogo de Netflix el 7 de noviembre, pero antes de llegar a la pantalla grande el 23 de octubre, Pimienta Films dio a conocer una lista de los cines en donde se proyectará la cinta.

Cines donde se proyectará “Frankenstein” de Guillermo del Toro

Ciudad de México

  • Cineteca Nacional Xoco
  • Cineteca Nacional de las Artes
  • Cineteca Nacional Chapultepec
  • Cine Tonalá
  • La Casa del Cine
  • Cinemanía
  • Sala Julio Bracho (CCU)
  • Museo Universitario del Chopo
  • Cinedot Azcapotzalco
  • Cinespot Tláhuac
  • Cinetop Azcapotzalco
  • Cine Linterna Mágica
  • Cinemas WTC
  • Autocinema Coyote Insurgentes
  • Autocinema Coyote Polanco

Estado de México

  • Film Club Café
  • Cineteca Mexiquense
  • Cinedot Coacalco
  • Cinedot Los Reyes
  • Cinetop Ecatepec
  • Cinemas Plaza Mariana
  • Cineplex Atlacomulco
  • Cinestar San Mateo
  • Cinemas Lerma
  • Cinema Plaza Valle
  • Cine Xilotzin
  • Cineplex Ixtapaluca

Aguascalientes

  • Cinemas Krystal
  • Cinetop Aguascalientes
  • Sala Alternativa
  • Intercinemas Calvillo

Baja California

  • Cinedot Oasis Tijuana
  • Cineteca Tijuana

Chiapas

  • Cinemas Ocosingo

Chihuahua

  • Cinemas Delicias

Coahuila

  • Río Cinemas Alameda
  • Río Cinemas Cineplex Tec
  • Río Cinemas Sabinas
  • Citicinemas Torreón

Colima

  • Cinemas del Country

Guanajuato

  • Cinemubi Guanajuato

Guerrero

  • Cine Hidalgo

Hidalgo

  • Cinemas Ultra
  • Cineplex Ixmiquilpan
  • Cine Plaza del Villar
  • Cineteca Tulancingo
  • Cinebox Tula

Jalisco

  • Cineteca FICG
  • Cineforo UDG
  • Cine + Lago
  • Cinemas Plaza San Javier
  • Cineplex Atotonilco
  • Cinery Plaza Sao Paulo
  • Cinematic Film Ajijic

Michoacán

  • Cinelia Morelia
  • Teatro Emperador Caltzontzin
  • Cinemas Madero

Morelos

  • Cinedot Cuernavaca
  • Cinema Las Plazas

Nayarit

  • Nayarlab
  • Cinema Guayabitos
  • Cinemac

Nuevo León

  • Cineteca Nuevo León
  • Cineplex Guadalupe
  • Epic Cinema
  • Elite Cinema
  • Río Cinemas Cuauhtémoc

Oaxaca

  • Cine Zicatela

Tabasco

  • Cinemas Tabasco

Puebla

  • CCU BUAP
  • Cinemas Zacatlán
  • Cinebox San Martín
  • Cinebox Teziutlán

Querétaro

  • Cinedot Centro Sur
  • Cinetop Tequisquiapan
  • Cinebox San Juan

San Luis Potosí

  • Cineteca Alameda
  • Magnus Cinema
  • Magnus Cinema Puente Corona
  • Cineplex Matehuala

Sinaloa

  • Citicinemas La Isla
  • Citicinemas Galerías San Miguel
  • Citcinemas Guamuchil

Sonora

  • Cineteca Sonora
  • Cinetix San Luis Río Colorado
  • Cinemall

Tamaulipas

  • Multicinemas Azteca
  • Cinebox Tampico

Tlaxcala

  • Cinedot Tlaxcala
  • Cinetix Huamantla
  • Cinetix Apizaco
  • Multicine

Veracruz

  • Cinetix Orquídeas
  • Cinetix Plaza Zaragoza
  • Cinebox Coyol
  • Cinebox Papantla

Yucatán

  • Cinerec Tekax
  • Cines Siglo XXI

Zacatecas

  • Capital Movie

¿De qué trata “Frankenstein” de Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro, ganador de varios premios Oscar, dirige esta adaptación del clásico de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, un científico brillante y ególatra que da vida a una criatura durante un monstruoso experimento que acaba siendo la perdición tanto del creador como de su desdichada creación.

La película de Del Toro está ambientada en la Europa del Este del siglo XIX, donde el doctor Pretorious (Christoph Waltz) necesita encontrar al Monstruo de Frankenstein (Jacob Elordi) para continuar los experimentos del doctor Víctor Frankenstein (Oscar Isaac).

Reparto de la película “Frankenstein”

  • Oscar Isaac es Víctor Frankenstein
  • Christian Convery es el joven Víctor
  • Jacob Elordi es el monstruo de Frankenstein
  • Mia Goth es Elizabeth Lavenza
  • Christoph Waltz es el doctor Pretorious
  • Felix Kammerer es Williams
  • Lars Mikkelsen es el capitán Anderson
  • David Bradley es el ciego
  • Ralph Ineson es el profesor Kempre

