“Frankenstein” se proyectará solo en algunos cines. Foto: GettyImages

“Frankenstein”, la nueva cinta de Guillermo del Toro, está por llegar a lo cines, pero no será proyectada en Cinemex y Cinépolis, y solo se podrá ver en algunas salas.

La película del mexicano se suma al catálogo de Netflix el 7 de noviembre, pero antes de llegar a la pantalla grande el 23 de octubre, Pimienta Films dio a conocer una lista de los cines en donde se proyectará la cinta.

Cines donde se proyectará “Frankenstein” de Guillermo del Toro

Ciudad de México

Cineteca Nacional Xoco

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Nacional Chapultepec

Cine Tonalá

La Casa del Cine

Cinemanía

Sala Julio Bracho (CCU)

Museo Universitario del Chopo

Cinedot Azcapotzalco

Cinespot Tláhuac

Cinetop Azcapotzalco

Cine Linterna Mágica

Cinemas WTC

Autocinema Coyote Insurgentes

Autocinema Coyote Polanco

Estado de México

Film Club Café

Cineteca Mexiquense

Cinedot Coacalco

Cinedot Los Reyes

Cinetop Ecatepec

Cinemas Plaza Mariana

Cineplex Atlacomulco

Cinestar San Mateo

Cinemas Lerma

Cinema Plaza Valle

Cine Xilotzin

Cineplex Ixtapaluca

Aguascalientes

Cinemas Krystal

Cinetop Aguascalientes

Sala Alternativa

Intercinemas Calvillo

Baja California

Cinedot Oasis Tijuana

Cineteca Tijuana

Chiapas

Cinemas Ocosingo

Chihuahua

Cinemas Delicias

Coahuila

Río Cinemas Alameda

Río Cinemas Cineplex Tec

Río Cinemas Sabinas

Citicinemas Torreón

Colima

Cinemas del Country

Guanajuato

Cinemubi Guanajuato

Guerrero

Cine Hidalgo

Hidalgo

Cinemas Ultra

Cineplex Ixmiquilpan

Cine Plaza del Villar

Cineteca Tulancingo

Cinebox Tula

Jalisco

Cineteca FICG

Cineforo UDG

Cine + Lago

Cinemas Plaza San Javier

Cineplex Atotonilco

Cinery Plaza Sao Paulo

Cinematic Film Ajijic

Michoacán

Cinelia Morelia

Teatro Emperador Caltzontzin

Cinemas Madero

Morelos

Cinedot Cuernavaca

Cinema Las Plazas

Nayarit

Nayarlab

Cinema Guayabitos

Cinemac

Nuevo León

Cineteca Nuevo León

Cineplex Guadalupe

Epic Cinema

Elite Cinema

Río Cinemas Cuauhtémoc

Oaxaca

Cine Zicatela

Tabasco

Cinemas Tabasco

Puebla

CCU BUAP

Cinemas Zacatlán

Cinebox San Martín

Cinebox Teziutlán

Querétaro

Cinedot Centro Sur

Cinetop Tequisquiapan

Cinebox San Juan

San Luis Potosí

Cineteca Alameda

Magnus Cinema

Magnus Cinema Puente Corona

Cineplex Matehuala

Sinaloa

Citicinemas La Isla

Citicinemas Galerías San Miguel

Citcinemas Guamuchil

Sonora

Cineteca Sonora

Cinetix San Luis Río Colorado

Cinemall

Tamaulipas

Multicinemas Azteca

Cinebox Tampico

Tlaxcala

Cinedot Tlaxcala

Cinetix Huamantla

Cinetix Apizaco

Multicine

Veracruz

Cinetix Orquídeas

Cinetix Plaza Zaragoza

Cinebox Coyol

Cinebox Papantla

Yucatán

Cinerec Tekax

Cines Siglo XXI

Zacatecas

Capital Movie

¿De qué trata “Frankenstein” de Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro, ganador de varios premios Oscar, dirige esta adaptación del clásico de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, un científico brillante y ególatra que da vida a una criatura durante un monstruoso experimento que acaba siendo la perdición tanto del creador como de su desdichada creación.

La película de Del Toro está ambientada en la Europa del Este del siglo XIX, donde el doctor Pretorious (Christoph Waltz) necesita encontrar al Monstruo de Frankenstein (Jacob Elordi) para continuar los experimentos del doctor Víctor Frankenstein (Oscar Isaac).

Reparto de la película “Frankenstein”