¿Dónde ver el concierto de La Arrolladora Banda El Limón sin ir al Zócalo de la CDMX?

¿No puedes ver a La Arrolladora Banda El Limón en el Zócalo? | Foto: Cuartoscuro

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho dará un concierto gratis este 15 de septiembre en el Zócalo, como parte de los festejos de la Independencia de México. Para ver al grupo de música regional mexicana no hace falta ir a los festejos en el Centro Histórico, sino que se podrá ver su show en vivo a través de internet.

La cantante Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza también formarán parte de los festejos musicales antes del primer Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿A qué hora y cómo ver a la Arrolladora Banda El Limón sin ir al Zócalo?

Antes de que la Jefa del Ejecutivo dé el Grito de Independencia, La Arrolladora Banda el limón, Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos comenzarán a ambientar los festejos a partir de las 20:00 horas, según anunció la propia presidenta el 2 de septiembre.

Se espera que el canal oficial de YouTube del Gobierno de México transmita en vivo los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México, incluyendo el show de La Arrolladora Banda El Limón.

Cabe destacar que la ceremonia del Grito, desde el Zócalo de la Ciudad de México, también será transmitida en canales de televisión abierta como Las Estrellas, Azteca Uno y Foro TV.

Otras celebraciones en la Ciudad de México por el 15 de septiembre

La celebración del Grito de Independencia no se limita al Zócalo. Las diferentes alcaldías de la Ciudad de México organizarán sus propios eventos gratuitos con artistas reconocidos.

Azcapotzalco: Pequeños Musical, Willie González, Banda de Son Jarocho Siquisirí, además de mariachis y sonideros. El Grito será a las 22:00 hrs, con actividades desde las 15:00 hrs.

Álvaro Obregón: Sonora Dinamita, Orquesta La Típica, Yaguarú y más desde las 14:00 horas.

Benito Juárez: Moenia, Mariachi Gama Mil y Foreños, con show principal a las 23:30 hrs.

Coyoacán: Alberto Barros, Daniel y su Maracombo, Sofi Saar y Kapzula (hora por confirmar).

Cuajimalpa: Los Dinamiteros de Colombia, Estrellas Andinas, Banda Zorro y Toño Lizárraga desde las 18:00 hrs.

Cuauhtémoc: Julio Preciado, La Banda el Recodo y más, (horario no especificado).

Gustavo A. Madero: Nicky Jam y Remmy Valenzuela, desde las 18:00 horas.

Iztacalco: Desde las 10:00 hrs con El Yaki, Mariachi de América y más.

Magdalena Contreras: Los Plebes del Rancho, La Ejecutiva y Los Socios del Ritmo desde las 16:00 hrs.

Miguel Hidalgo: Yahir, María León y Grupo Contraste, desde las 16:30 horas

Milpa Alta: David Zahan a las 19:30 hrs.

Tláhuac: Jair Alcántar y el mariachi “Galleros”, Israel Valdez y su banda y más, en un evento que comenzará a las 15:00 horas

Tlalpan: Concierto con Alberto Barros, Víctor García y Regina Orozco desde las 17:00 hrs.

Venustiano Carranza: Caifanes, Moderatto, El Mimoso y otros artistas, con actividades desde las 18:00 h; el Grito será a las 23:00 hrs.

Xochimilco: Mariana Seoane y Jorge Carmona, a partir de las 21:00 hrs.

Cabe destacar que, por respeto a las víctimas de al pipa de gas que explotó durante la semana pasada, la alcaldía Iztapalapa se limitará a la ceremonia tradicional del Grito.

Ninguna de estas celebraciones individuales por alcaldía tienen transmisión anunciada.