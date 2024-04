Podrás ver las aventuras de Carrie y sus amigas en Netflix. Foto: Getty Images

Si eres fan de la aclamada serie Sex and the City, que sigue el día a día de cuatro amigas viviendo sus mejores años en la Ciudad de Nueva York, en Unotv.com te daremos dónde puedes disfrutarlas.

Netflix y Warner. Bros Discovery consolidaron un pacto para distribuir la serie Sexo en la Ciudad (Sex and the City), con lo que se amplia el acceso a la serie llegando a más rincones, demostrando que en los últimos 20 años es de las más queridas en Latinoamérica.

¿Dónde ver Sex and the City?

Con el acuerdo entre estas dos empresas se podrán ver los 94 episodios en la biblioteca de Netflix a partir del 1 de abril de 2024.

Además la serie podrá seguir viéndose en Max, (Antes HBO Max) que tiene los derechos del programa protagonizado por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Ver más Ellas no lo saben, pero me salvaron la vida. 😱 ‘Sexo en la ciudad’ ya está disponible. pic.twitter.com/q9tclvCECB — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 2, 2024

Sobre el tiempo en el que se dará esta colaboración, no se tienen datos exactos, pero de acuerdo con el medio La Tercera, se trata de un acuerdo de años.

¿Por qué las series de HBO están llegando a Netflix?

Desde hace tiempo las plataformas de HBO eran las únicas que contaban con los títulos más icónicos de la cadena, incluso en un momento la televisión por cable era lo más importante, algo que se veía con el lema “No es televisión, es HBO”.

Pero a mediados del 2023 se dio a conocer que Warner Bros. Discovery, que es dueño de la cadena, iba a licenciar algunas de sus producciones a Netflix, uno de sus principales competidores.

Con la gran oferta que hay hoy en día en las plataformas, la exclusividad dejó de ser algo que ofrecen estas, algunos de los contenidos que puedes ver en Netflix además de Max y las plataformas de HBO son:

Insecure

Ballers

The Pacific

Band of Brothers

True Blood

Six Feet Under

Con esta llegada Warner Bros. Discovery habría recibido una buena suma, misma que no se publicó, pero además hacer que las personas se interesen en el spin-off de Sex and the City llamado And just like that… que va en su segunda temporada y estaría estrenando la tercera en 2025.

La serie de Darren Star basada en el libro de Candace Bushnell ha sido importante para la televisión desde hace dos décadas, logrando tener un enfoque innovador en temas de independencia femenina y sexualidad.

Además los personajes eran referentes no solo de estilo de vida, en moda o en profesiones, sino de qué tan diversas pueden ser las mujeres en un entorno como lo es la Ciudad de Nueva York en una época en la que aún existían temas tabú.

En 2017, Kim Cattrall declaró que “nunca había sido amiga” de ninguno de sus antiguos compañeros de reparto de Sex and the City, específicamente de Sarah Jessica Parker, de quien se expresó con inconformidad.