¿Dónde y a qué hora ver las presentaciones en línea de Coachella 2024?

Coachella 2024 se realizará durante los dos próximos fines de semana. Foto: Getty

Coachella es el festival de música más famoso del mundo, donde se presentan los artistas de moda y consagrados durante dos fines de semana en Indio, California.

Durante dos fines de semanas los asistentes a Coachella 2024 podrán ver las presentaciones de Lana Del Rey, Doja Cat, Tyler, The Creator, Peso Pluma y J Balvin, entre muchos más.

Los boletos para asistir al famoso festival se acabaron hace algunos meses, pero para aquellos que no podrán asistir, hay una forma de verlo y aquí te decimos cómo.

Ver más

¿Cómo ver Coachella en línea?

Coachella 2024 es uno de los festivales más populares y esperados de cada año, donde se dan cita artistas y famosos arriba y abajo del escenario.

La relevancia del festival hace que sea uno de los más demandados y para aquellos que no pudieron alcanzar un boleto, Coachella puso a disposición su canal de YouTube para poder disfrutar de las presentaciones.

El canal de YouTube tiene programa iniciar transmisiones a partir de las 17:00 horas de este viernes 12 de abril.

Presentaciones en Coachella 2024

Durante dos fines de semanas en Indio, California, Estados Unidos se presentarán varios artistas, los cuales estarán divididos de la siguiente manera.

Actuaciones en Coachella para el viernes 12 y 19 de abril

Lana Del Rey, Peso Pluma, Lil Uz Vert, Justice, Bizarrap, Deftones, ATEEZ, Everything Always, Peggy Gou, Young Miko, Sabrina Carpenter, Anti Up, Steve Angello, Ken Carson, Skepta, Faye Webster, Tyla, Yoasobi, Cloonee, Gorgon City, Tinashe, ANOTR, L’lmpératrice, Suki Waterhouse, Lovejoy, Brittany Howard, Chappell Roan, Chlöe, The Japanese House, Black Country, New Road, Adriatique, BLOND:ISH, The Beths, NEIL FRANCES, Clown Core, Mall Grab, Kevin de Vries, Kölsch, Kokoroko, Eartheater, Narrow Head, Skin On Skin, Innellea, late night drive home, Sid Sriram, Cimafunk, Miss Monique, Son Rompe Pera, Ben Sterling, Upchuck y Keyspan.

Actuaciones en Coachella para el sábado 13 y 20 de abril

Tyler, The Creator, Blur, Ice Spice, Gesaffelstein, Sublime, Jungle, Dom Dolla, Bleachers, Grimes, Jon Batiste, LE SSERAFIM, Charlotte de Witte, ISOKnock, Santa Fe Klan, Blxst, Purple Disco Machine, the Drums, Skream & Benga, Destroy Lonely, Orbital, Kevin Abstract, the Aquabats, Kevin Kaarl, RAYE, the Red Pears, FLO, the Blessed Madonna, Hatsune Miku, SPINALL, Palace, the Adicts, thuy, Oneohtrix Point Never, Young Fathers, Kenya Grace, Patrick Mason, the Last Dinner Party, bar italia, Reinier Zonneveld, Saint Levant, Mahmut Orhan, Ame x Marcel Dettmann, Brutalismus 3000, Erika de Casier, Girl Ultra, Maz, Depresión Sonora, Will Clarke, Militarie Gun, Rebuke, Mandy, Indiana y Kimonos.

Actuaciones en Coachella para el domingo 14 y 21 de abril

Doja Cat, J Balvin, Jhené Aiko, Khruanghin, Carin León, Anyma, John Summit, Lil Yachty, DJ Snake, LUDMIILLA, The Rose, AP Dhillon, Reneé Rapp, Bebe Rexha, Coi Leray, NAV, Tems, BICEP, Victoria Monét, Taking Back Sunday, 88RISING FUTURES, ARTBAT, ATARASHII GAKKO!, Boy Harsher, Barry Can’t Swim, Olivia Dean, LATIN MAFIA, Two Shell, Hermanos Gutiérrez, Folamour, Jockstrap, Carlita, Mdou Moctar, Eddie Zuko, Adam Ten x Mita Gami, YG Marley, Elis & Fur, Flight Facilities, DJ Seinfeld, Tita Lau, Bb trickz, feeble little horse, JOPLYN, jjuujjuu y NO DOUBT.