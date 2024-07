Dorian y Santiago Motorizado unen fuerzas en “El Sur”

La banda española Dorian lanzó “El Sur” con Santiago Motorizado.

En un encuentro musical que ha emocionado a los seguidores del indie rock hispanoamericano, Bart, el bajista de la banda española Dorian, ha revelado detalles sobre la colaboración con Santiago Motorizado, vocalista y bajista de la banda argentina Él Mató a un Policía Motorizado. Juntos, han lanzado “El Sur”, una de las canciones más destacadas del repertorio de la banda barcelonesa.

Dorian y Santiago Motorizado: una colaboración inesperada

En una entrevista con Unotv.com, Bart compartió su entusiasmo por trabajar con Santiago Motorizado. “Nosotros somos muy fans de Él Mató a un Policía Motorizado, y siempre hemos admirado la trayectoria de la banda. Esta colaboración surgió de una profunda admiración mutua”, comentó. Según Bart, la colaboración se concretó después de varios intentos fallidos debido a las apretadas agendas de ambos grupos.

Trabajar con Santiago fue una experiencia gratificante para Bart, especialmente desde la perspectiva de un bajista. “Santi tiene una manera de tocar el bajo que me gusta mucho. No es virtuoso, pero es un bajo que habla mucho. De hecho, es uno de los bajistas que me motivaron a tocar”, explicó Bart.

Evolución de Dorian

La banda Dorian se encuentra en un momento crucial, finalizando su gira en España y trabajando intensamente en su próximo álbum. “Este disco será un parteaguas para Dorian. Es una versión madurada de nuestra propuesta inicial de electrónica y guitarras rock”, detalló Bart. Además, prometió que habrá más avances del álbum en septiembre u octubre, y el lanzamiento completo está previsto para octubre.

Dorian ya ha dejado su marca en México, y Bart asegura que están ansiosos por regresar. “Nos sentimos muy bienvenidos y súper a gusto en México. Tenemos muchas ganas de volver”, afirmó.

Mientras tanto, los seguidores pueden disfrutar de “El Sur”, la colaboración con Santiago Motorizado, disponible en todas las plataformas digitales. La combinación de las voces de Marc Gili y Santiago, junto con la emotiva interpretación, hacen de esta canción una obra imperdible para los amantes del indie rock.