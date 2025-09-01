Dorothea Celeste Wilson, conductora de TV, muere a los 42

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

La televisión de Mississippi se viste de luto tras el fallecimiento de Dorothea Celeste Wilson, reconocida conductora de noticias que perdió la vida de manera repentina a los 42 años. La causa de su muerte fue confirmada como un ataque cardíaco, según informó la estación WAPT, donde recientemente se integró como presentadora de fin de semana.

“Celeste llevaba poco tiempo con nosotros, pero su profesionalismo, calidez y pasión por el periodismo dejaron una huella imborrable”, señaló el canal en un comunicado, expresando su dolor por la inesperada partida.

Homenajes de colegas y amigos

Compañeros de Wilson compartieron mensajes de despedida en redes sociales. La periodista Megan West recordó la última charla que tuvo con ella, destacando su entusiasmo por adaptarse al nuevo horario y su cercanía humana: “Era encantadora y brillante. Enterarme de su muerte fue devastador”.

La meteoróloga Katie Garch también lamentó la noticia al describirla como una bendición en la redacción: “Es desgarrador, que descanse en paz”.

Trayectoria profesional

Originaria de Nueva Orleans, Wilson estudió en la Universidad Estatal Northwestern de Luisiana y más tarde obtuvo una maestría en periodismo en la Universidad Estatal de Arizona. Su carrera inició en una filial de CBS en Monroe, Luisiana, y a lo largo de los años trabajó en distintas cadenas locales, además de conducir un programa semanal en PBS.

En 2023 se unió al equipo matutino de KARK 4 News, donde permaneció hasta agosto de 2024. Un año después, se incorporó a WAPT en Jackson, en lo que sería su último proyecto profesional.

Legado y despedida

Wilson, madre de un hijo, fue descrita por colegas como una mujer apasionada, cariñosa y profundamente comprometida con su fe, la familia y la comunidad. Su muerte deja un vacío en la televisión local y en quienes la conocieron.

“Este mundo perdió a alguien amorosa y dedicada en todo lo que hacía”, escribió una de sus compañeras de trabajo.

