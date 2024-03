Drake Bell pensó en el suicidio cuando “desapareció” el año pasado

Drake Bell relató sobre lo que pensó cuando “desapareció”. Foto: GettyImage

Drake Bell pensó en el suicidio cuando “desapareció” durante algunas horas en abril del año pasado en Daytona Beach, Florida, así lo dio a conocer durante una entrevista.

La “desaparición” por algunas horas del cantante y actor se dio en los días en que reveló los “horrores que vivió en Hollywood”, como el abuso sexual, que después plasmó en un libro.

Lo que pasó y pensó en esas horas fueron reveladas en el podcast de Jordi Rosado donde relató lo que sucedió en abril del año pasado.

“Sabía que necesitaba un empujón para sacarme de mi estabilidad. Comencé esa espiral de nuevo y fue cuando esa otra noticia se volvió viral, cuando desaparecí. Cuando estaba en Florida, ahí perdí la cabeza. Solo quería desaparecer, dejar todas esas cosas horribles atrás”, declaró.

Horas cruciales en la vida de Drake Bell

El cantante aceptó que por algunos momentos llegó a pensar en el suicidio ya que lo que estaba viviendo no era para nada lo que él esperaba; él solo quería desaparecer.

“Empecé a decirle a mi familia cosas terribles, que ya no quería estar más aquí, no sabía cómo seguir adelante. Sí, estoy seguro que hubo momentos en los que pasó por mi mente, pero realmente solo quería desaparecer, no sabía lo que significaba, pero ya no quería estar en el presente”. Drake Bell

El también actor mencionó que no respondió ninguna llamada porque en ese momento su mente pensaba en manejar lejos y alejarse de lo que estaba viviendo.

“Renté un carro en Florida y solo manejé sin parar. Me detenía en bares intentando ahogar mis problemas, sin responderle a mi familia; tenía mi celular a un lado, no respondí por horas. Así que llamaron a la policía y me reportaron como desaparecida”, relató Bell.

Drake Bell se encuentra en México ya que dio un concierto en la Feria de las Fresas de Irapuato.