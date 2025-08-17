Drake Bell se divorcia; ¿tras escándalo con Mariana Botas?

GENERANDO AUDIO...

Drake Bell se divorcia. Foto: AFP

El actor y cantante Drake Bell se divorcia, esto trasciende en medios comunicación, luego de que su abogada, Brittany Staggs, compartiera la postura en el medio de espectáculos TMZ.

Esta noticia resalta luego de que días atrás, el artista fue involucrado en una anécdota de Mariana Botas, en La Casa de los Famosos México, donde la actriz dijera que se besó con el estadounidense en un antro.

Dicha situación habría generado una gran molestia, que tiempo después la conductora Galilea Montijo transmitió ese enfado del actor, quien al parecer también amenazó con demandar.

Proceso de divorcio de Drake Bell

Más allá de que Drake Bell se divorcia de Janet Von Schmeling, la información ha sido escasa, pues su abogada comentó que “En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa de sus vidas”.

Janet Von Schmeling y su relación con Drake Bell

Von Schmeling es una influencer, actriz y modelo nacida en Florida, Estados Unidos, quien de hecho ya había solicitado el divorcio con Drake Bell en 2023, pero ahora resalta que el divorcio a comenzado el proceso.

Ellos se casaron en 2018, en una ceremonia privada, pero fue el cantante quien lo reveló públicamente hasta el año 2021. Luego de dos años, Janet hizo la solicitud de divorcio en un tribunal de la ciudad de Los Ángeles.

Al parecer, desde septiembre de 2023, ambos dejaron de vivir juntos. Producto de su relación tuvieron un hijo, quien se llama Wyatt Bell.

De momento, debido a lo que comentaba la abogada, no hay mayores detalles, solo el inicio de proceso de divorcio.