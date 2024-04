Dua Lipa podría ser la próxima “chica Almodóvar”

Dua Lipa quiere seguir incursionando en el cine. Foto: AFP

Dua Lipa se dio a conocer por la música, pero la cantante se quiere abrir paso en el mundo del cine y podría ser la próxima “chica Almodovar”.

La interprete de “Training season” actuó al lado de Henry Cavill en la cinta “Argylle” y por lo que parece estaría interesada en participar en la próxima película del director español Pedro Almodóvar.

Señales que indicarían que Dua Lipa sería la próxima “chica Almodóvar”

La cantante de 28 años fue captada cenando en Madrid, España, con Pedro Almodóvar lo que encendió las alarmas de la posible mancuerna con el afamado director.

Pero Dua Lipa no se encontraba sola con el director español, también aparecen las actrices de Hollywood Tilda Swinton y Julianne Moore.

Esta unión ha puesto sobre la mesa una posible aparición de Dua Lipa en la película “La habitación de al lado”, que se encuentra en pleno rodaje. Algo que convertiría a la cantante en la nueva “chica Almodóvar”.

Y si esto se está especulando es, sobre todo, por la pasión que siente Dua Lipa con todo el trabajo del director. Tanto es así, que no es la primera vez que viaja a la capital española para encontrarse con él. En 2023 ya surgieron rumores sobre esta posible unión profesional.

Pero si hay algo que sorprendió es saber que la britanicoalbanesa fue la inspiración para una de las escenas de Madres Paralelas. “Hay una secuencia en la que Penélope Cruz está en una sesión de fotos y está tomando fotografías de una mujer transexual, que dice: ‘esta es la primera vez que una revista femenina me concede una portada’. Y una de las poses que yo le pedí fue la que hiciste tú para la campaña de Pepe Jeans (octubre 2020)”, dijo el director.

Algo a lo que ella no pudo hacer otra cosa que reaccionar con incredulidad: “No me puedo creer lo que me estás diciendo”. Y es que no es la primera vez que Dua Lipa habla del deseo que siente por aparecer en una de sus películas.

Dua Lipa hizo su debut en el cine en la cinta “Barbie”, protagonizada por Margot Robbie, en el que Dua interpreta a una de las sirenas que aparece, llamada “Barbie sirena”.

