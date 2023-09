Dua Lipa y las celebridades que han declarado su amor a Gabriel García Márquez

Dua Lipa, Shakira, Carolina Herrera y Ricky Martin son fans de García Márquez.

Dua Lipa se declaró fan del libro “Cien años de soledad”, una de las obras literarias más emblemáticas del colombiano Gabriel García Márquez y por la que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Shakira, Emma Thompson, Salma Hayek, Ricky Martin y Carolina Herrera son otras celebridades que no se han podido resistir al talento del escritor.

Dua Lipa recomienda leer a García Márquez

Dua Lipa sugirió a sus seguidores de Instagram que lean “Cien años de soledad”, un libro que ella reconoce la ha conquistado de tal manera que decidió dedicarle un post.

“Esta increíble novela me ha hechizado. Me cautivaron los elementos fantásticos que viven junto a la realidad y me encantó cómo el tiempo se balancea y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo”, escribió la británica.

También publicó que en le camino fue reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y los muchos significados de la soledad.

Ver más

Shakira y García Márquez tuvieron un amistad, de mutua admiración

En 1999 Shakira conoció a Gabriel García Márquez pues el escritor sentía gran admiración y atracción por la cantante, así que solicitó hacerle una entrevista en Colombia.

La charla apareció en la revista Cambio y el texto estaba lleno de elogios. Planteaba un recorrido desde su infancia hasta el momento presente, destacando siempre sus luchas y la madurez con que la barranquillera asumía cada nuevo obstáculo.

García Márquez hablaba no solo de sus cualidades para la música y la danza, también de lo que la caracterizaba como persona y que, según él, potenciaba todo lo demás.

Ver más

Tras su encuentro en 1999, Shakira y García Márquez continuaron viéndose y compartiendo. Entre los dos se forjó una amistad basada en la admiración mutua. Ella era para él la máxima expresión de talento y trabajo, y él era para ella un maestro.

El escritor y la cantante trabajaron una vez más durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de “El amor en los tiempos del cólera”. La encargada de la banda sonora fue la colombiana, junto a Antonio Pinto y Pedro Aznar.

Shakira compuso dos de los temas que aparecen en la película: ‘Hay amores’ y ‘Despedida’. Este último recibió una nominación a los Globos de Oro en 2008, en la categoría de Mejor canción original.

En la cinta, a pedido expreso del propio García Márquez, también se incluyó una versión de la canción ‘Pienso en ti’, del álbum ‘Pies descalzos’ que al escritor tanto le gustaba.

Emma Thompson dice qué libro del colombiano le salvó la vida

En noviembre de 2022 la actriz Emma Thompson reveló a la revista O, The Oprah Magazine que después de que su padre murió el libro que le salvó la vida fue “Cien años de soledad”: “yo creo que los libros son como las personas, ellos llegan a tu vida en el momento exacto en que más los necesitas”.

Carolina Herrera también es fan de García Márquez

La diseñadora venezolana, Carolina Herrera, asegura que leer es una de sus grandes pasiones y que la novela “Cien años de soledad” es uno de sus grandes amores.

“Leí el libro cuando salió en 1968 y fue increíble. Es el libro más mágico que haya leído. La primera vez que conocí a Gracriel García Márquez fue con este fantástico libro, después cuando lo conocí en persona pensé que él era brillande, encantador y muy ingenioso. Pensé que él había influenciado al mundo”.