GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Shakira regresó a la Ciudad de México (CDMX) como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” y ofreció un concierto que quedará en la memoria de sus fans. Durante el espectáculo en el Estadio GNP —antiguo Foro Sol— la colombiana sorprendió al público al subir al escenario a Danna, convirtiéndose en su primera invitada especial mujer en uno de sus shows en México.

El momento más esperado fue su dueto en el tema “Soltera”, donde ambas artistas demostraron su talento vocal y su energía en el escenario. El público reaccionó con aplausos y gritos, y las redes sociales se llenaron de videos mostrando la química y sincronía entre ellas.

Al finalizar la interpretación, Shakira dedicó unas palabras a Danna:

“Qué talento, gracias por acompañarme, tú estuviste ahí al inicio de todo esto, apoyándome y nunca lo olvidaré”, dijo la cantante colombiana.

Danna respondió con gratitud y emoción:

“Shaki, México es tu casa. México te ama, que te sigan recibiendo con este amor… Gracias, un placer”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El concierto también incluyó un emotivo homenaje a México, con Shakira interpretando un cover de “Sombras” de Javier Solís, acompañada por el Mariachi Gama 1000, confesando que la canción es una de las favoritas de su padre. La velada concluyó con “Loba”, cerrando la noche con una celebración llena de energía y música.

El dueto de Shakira y Danna se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo en redes sociales.