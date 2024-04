Dulce habría perdido un riñón por quitarle un tumor, reportan

Dulce presenta problemas de salud desde hace unas semanas. Foto: Cuartoscuro

La salud de la cantante Dulce encendió las alarmas, pues habría perdido un riñón a causa de la extracción de un tumor que la famosa tenía en el área, según se informó. De acuerdo con el programa Ventaneando, la intérprete ingresó al quirófano durante el fin de semana.

¿Qué se sabe de la salud de Dulce, quien habría perdido un riñón?

Según Pati Chapoy, titular del programa de televisión, los doctores le habrían extirpado el riñón a Dulce. Sin embargo, dijo, la cantante se encuentra fuera de peligro.

“Tenemos entendido que con el tumor salió también uno de los riñones, pero afortunadamente está muy bien Dulce”, informó Pari Chapoy.

Por su parte, el reportero de la emisión televisiva explicó que la cirugía fue todo un éxito debido, según explicó, a que el tumor se encontraba “encapsulado”.

“El sábado se le realizó la cirugía a la cantante Dulce para retirarle un tumor que le fue detectado en un riñón hace más de un mes… se sabe que la cirugía fue todo un éxito y que los doctores pudieron retirar el mal que aquejaba a la cantante, ya que el tumor estaba encapsulado por lo que se espera una pronta recuperación”, explicó el reportero.

Problemas de salud de Dulce

A mediados de marzo, el equipo de la cantante informó que, por cuestiones de salud, el evento que estaba previsto para ese mes tenía que posponerse. Después, a través de un video, la propia Dulce explicó su estado de salud.

La intérprete de “Tu muñeca” dijo, sin dar más detalles, que no se encontraba enfrentando un “problema mortal” y que lo que tenía era tratable.

“Lo más importante no es lo que me pasó, lo más importante es que estoy atendiéndome. Yo no tengo un problema mortal, tengo un problema de salud, perfectamente remediable y tratable… No me pienso ir en esta”

En la grabación, Dulce destacó que posponer su concierto en el Teatro Metropólitan era para evitar alguna complicación.

“Mi cuerpo no daba la fuerza para resistir ante la posibilidad de una caída, un desmayo, una forma de agravar mi problema, pues tuve que terminar aceptando que no lo podía hacer”.