Dulce llegará al Metropólitan con “Sola Tour” y promete un “showsazo”

Dulce llegará con su tercera presentación en solitario al Teatro Metrópolitan. La cantante se prepara para un show que promete ser espectacular el próximo 16 de marzo. Y Unotv.com te da todos los detalles.

“Éste es mi tercer Metropólitan sola. Y así se llama. Ya siempre se va a llamar “Sola Tour””, afirmó Dulce

La famosa que celebra 50 años de carrera artística prometió un show en donde sus seguidores pasarán de la nostalgia al romance con canciones que enamorarán a quienes se den cita en el Teatro Metropólitan.

“Estoy muy contenta porque tenemos una gran orquesta. Tenemos una superproducción. Y tenemos un listado de canciones maravillosas. Creo que es un show que va a pasar de la nostalgia al romance. Nos vamos a reír, vamos a cantar, vamos a compartir, nos vamos a enamorar con estas canciones inolvidables. Y estoy invitando a que todo el mundo venga porque va a ser un showsazo”

Además, Dulce adelantó cuáles serán las canciones que serán parte del repertorio de su presentación a mediados de marzo.

“Cómo “Déjame volver contigo”, “Heridas”, “Aún lo amo”, “Señor amor”, “Me gusta morir”, “Lobo”, “Tu muñeca”, “Cara a cara”, ¿Seguimos?”

La cantante confesó que, aunque tiene un repertorio muy amplio, hay algunas canciones que más gustan a la gente y que indudablemente tienen que ser entonadas por ella.

“Las que la gente no me perdona son “Déjame volver contigo”, “Aún lo amo”y “Lobo”, no me las perdonan”

Sin embargo, afirmó que todas las canciones que ha entonado en su carrera son especiales, pues, dijo, lo que atesora es la respuesta del público a los temas.

“Todas. Todas significan todo para mí porque son las canciones que la gente ha hecho éxito, que la gente no olvida. Es que no es la canción, es la respuesta del público la que me gusta, la que la canción me da. “Déjame volver contigo” me regala cosas y emociones maravillosas porque la gente me regala las emociones, no la canción”.

Dulce manda mensaje a mujeres

Además de dar detalles de próximo concierto en el Teatro Metropólitan, Dulce aprovechó las cámaras de Unotv.com para enviar un mensaje a las mujeres en el marco del 8 de marzo.

“Pues yo les diría a las mujeres que se quieran, que reconozcan sus valores, que son muchos. Que se cuiden, que hagan de su vida y de su cuerpo un motivo para ir de frente por la vida con la cabeza bien en alto. Que nos demos a respetar, que nos demos a querer, pero que sobre todas las cosas nos queramos a nosotras mismas. Eso es la base de todo”