Dulce rompe el silencio tras pleito con Lisset: “Me pareció una grosería”, dice

Dulce rompe el silencio tras pleito con Lisset. Foto: Cuartoscuro

Dulce rompió el silencio del pleito que protagonizó con Lisset durante un programa en vivo. La cantante confesó que le molestó la actitud de la famosa actriz cuando recordaba momentos con su nieto.

“Lo que pasó todo mundo lo vio. De hecho, no me molesté por qué ella me dijo ‘¿estás enojada?’, yo le dijo ‘no, no estoy enojada. Tú no me conoces cuando yo me enojo’. Le aburrió mucho cuando me preguntó Adela acerca de mi familia y yo hablé de mi nieto”.

En entrevista con el programa “Sale el sol”, la intérprete de “Déjame volver contigo” dijo que la actitud que tomó Lisset fue lo que le causó incomodidad, pues, dijo, no llegó a enojarse.

“Supongo que le pareció que ésa era una conversación tonta, como que le aburrió y dijo ‘Ay, ya, cambien del tema’. Eso sí, me pareció una grosería porque no estoy hablando del de la esquina, estoy hablando de una persona en mi familia y de un niño”.

Después del encontronazo con Lisset, Dulce aseguró que decidió despedirse de ella sólo a la distancia.

“Al final nos despedimos. Yo desde cuando me estaba despidiendo. Cuando terminó yo les dije ‘bueno, chicas, hasta luego’. A ella la saludé desde lejos”.

Dulce desmiente que pleito fuera montaje

Al ser cuestionada si todo se trataba de una estrategia de publicidad, pues en el post en donde explica la situación hay una referencia de patrocinio, la cantante desechó la idea y dijo que, de su parte, no se trataba de un montaje.

“Ah no sé. Yo no he visto nada. No tengo la menor idea… Alguien lo puso porque nosotros no tenemos nada que ver con ningún médico”, se defendió Dulce.

En la publicación que se colocó en su cuenta de Instagram se lee el siguiente patrocinio:

“#PatrocinadoPorGSK Número de Autorización: 243300201B0012. Consulte a su médico”.