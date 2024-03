Dulce se encuentra delicada de salud y hospitalizada; esto se sabe

Dulce tuvo un pleito con Lisset. Foto: Cuartoscuro

La cantante mexicana Dulce se encuentra hospitalizada por un problema de salud que la obligó a posponer su concierto de este 16 de marzo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

En un mensaje enviado desde el hospital, la interprete de “Tu Muñeca”, “Borrón y Cuenta Nueva”, “Lobo Domesticado” y “Gaviota Traidora”, se dirigió a sus fans con palabras sinceras y llenas de cariño.

“Ya lo lloré, ya lo patalee, ya hice grandes berrinches, pero definitivamente no había manera porque mi cuerpo no daba la fuerza para resistir ante la posibilidad de una caída, un desmayo o una forma de agravar mi problema”, dijo la artista con la voz entrecortada.

Dulce reconoció que ha estado trabajando muy duro desde el año pasado y que no sabe cómo había aguantado tanto. Sin embargo, se mostró optimista y segura de que se recuperará para su próxima presentación.

“Lo más importante no es lo que me pasó, lo más importante es que estoy atendiéndome”, enfatizó. “Yo no tengo un problema mortal, tengo un problema de salud perfectamente remediable y tratable.”

Dulce le ofrece disculpas a sus fans

La cantante agradeció el apoyo de sus fans y les pidió disculpas por no poder cumplir con su compromiso del 16 de marzo.

“Esta vez le cortaron las alas al pájaro y esta vez le cerraron el piquito a la que le gusta cantar”, dijo con humor. “Pero gracias a mi público por cariñoso. Gracias por tener la paciencia y por guardar sus boletos para el 16 de mayo. Les aseguro que valdrá la pena.”

Dulce finalizó su mensaje con un emotivo agradecimiento a sus fans:

“Ustedes son todo para mí. Muchas gracias.”

Dulce espera regresar pronto a los escenarios con más fuerza que nunca, para seguir brindando su talento y pasión al público que tanto la quiere.

¿Quién es Dulce?

Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, conocida artísticamente como Dulce, es una cantante y actriz mexicana nacida el 25 de julio de 1955 en Matamoros, Tamaulipas.

Conocida por su potente voz y su estilo único, ha cosechado una exitosa carrera de más de 40 años, con hits como “Tu Muñeca”, “Borrón y Cuenta Nueva”, “Lobo Domesticado” y “Gaviota Traidora”.