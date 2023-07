Duñe estrena su nueva canción “Think About You”

Duñe lanzá “Think About You” en una exclusiva a través de UnoTV. Foto: Laura Eldin

El músico, DJ y productor francés, Duñe, presentó su última canción, “Think About You”. Este nuevo sencillo es parte de su próximo EP titulado “Better Never Than Late”, el cual está programado para ser lanzado durante el próximo otoño.

Tras el éxito de su anterior sencillo, “I’d Better”, Duñe presenta “Think About You” como uno de los principales temas de su próximo proyecto musical.

“Think About You” se inclina principalmente hacia el género pop, también incorpora elementos de escenas alternativas como el R&B y hip-hop, permitiendo a Duñe presentar una vez más su estilo único y auténtico.

Duñe habla sobre su nuevo EP “Better Never Than Late”

En entrevista con UnoTV, Duñe reveló que el EP “Better Never Than Late” marca su regreso después de tres años sin lanzar música nueva.

En cuanto a la dirección musical del disco, el artista comentó:

“Es un EP mucho más pop, con canciones sinceras que la gente puede recordar, cantar y tocar con piano o guitarra. Es una renovación para mí, donde he desarrollado mi propio estilo basado en mi personalidad y las nuevas influencias que he descubierto durante el confinamiento por COVID-19”.

En cuanto a su exploración musical, Duñe compartió: “Durante estos últimos 10 años, he comenzado a escuchar una gran variedad de música, especialmente sonidos norteamericanos. Con Crayon, experimentamos con una vibra neo-soul inspirada en artistas como Jai Paul y D’Angelo. Sin embargo, en este nuevo EP, he querido expresarme plenamente y crear un estilo propio basado en mis nuevas influencias, como el hip-hop californiano y canadiense, y el rock californiano”.

El EP cuenta con una colaboración especial con Else; Duñe compartió la historia detrás de esta colaboración: “Trabajamos en una canción en 2015 que nunca logramos terminar. Hace un par de años, la volvimos a escuchar y nos pareció increíble. Es una canción que hemos estado trabajando durante 8 años y estoy emocionado de finalmente compartirla con el mundo”.

En cuanto a los planes de lanzamiento, Duñe reveló que optará por lanzar los sencillos de forma escalonada, permitiendo que cada canción tenga su propio espacio para ser apreciada. “Queremos dar tiempo a la gente para que disfrute de cada video y canción, para que comprendan hacia dónde quiero ir. Será canción por canción, para que la gente pueda disfrutar también del contenido visual de los videos”, afirmó el artista.

El EP “Better Never Than Late” promete llevar a los oyentes en un viaje musical único, fusionando sonidos pop, electrónicos y orgánicos. Duñe espera que este nuevo trabajo conecte con su público y reafirme su identidad como artista.