Dwayne Johnson, “La Roca”, impacta con nueva imagen en el Festival de Venecia

Dwayne Johnson quiere ser reconocido como un buen actor. Foto: AFP

Dwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca”, sorprendió a sus fans durante su presencia en el Festival de Cine de Venecia, con una imagen más delgada.

El luchador que se ha ganado un lugar en el cine de acción por su impresionante físico, ahora busca consolidarse como actor con una película biográfica.

“The Rock” y su nueva imagen

Dwayne Johnson interpreta al luchador de artes mixtas Mark Kerr en la película “The Smashing Machine”, y su presencia en el reconocido festival ha causado sensación.

El actor es conocido por tener un impresionante físico, el cual es producto de su carrera como luchador profesional, pero ahora luce más delgado, menos musculoso.

El cambio en la apariencia de Dwayne Johnson fue evidente desde su asistencia al evento Miu Miu Women’s Tales el sábado por la noche, donde vistió una camisa azul abotonada y pantalones negros.

La transformación se hizo aún más notoria este lunes, durante la sesión de fotos oficial de la película, en la que el actor optó por una camisa azul de manga corta y pantalones blancos.

Su nueva imagen causó una gran cantidad de comentarios, entre los que destacan: “¿Alguien sabe qué le pasó?”, “Ese no es The Rock”, “Está tan delgado”, “Vaya, es la mitad de lo que era” y “Impresionante transformación”.

De momento se desconoce si el cambio tan radical de “La Roca” es por el nuevo giro que le quiere dar a su carrera y ser reconocido como un actor serio y no óolo de acción.

Se espera que la película esté dentro de las nominaciones al Oscar con la que sería la primera nominación de Johnson como Mejor Actor.

¿Cuándo se estrena la nueva película de “La Roca”?

La cinta será estrenada el próximo 3 de octubre y la apuesta es que compita para la siguiente entrega del Oscar del 2026 y que de momento ha recibido buenas críticas dentro del Festival de Cine de Venecia 2025.