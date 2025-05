GENERANDO AUDIO...

Ed Sheeran convivió con fans mexicanos. Foto: David Rubí.

Ed Sheeran sorprendió a sus fans en la Ciudad de México con un show secreto e íntimo en el emblemático Salón Tenampa de la Plaza Garibaldi. Sin micrófono ni luces adicionales más que las del lugar, el cantante británico ofreció un espectáculo acústico de 30 minutos en el que fusionó su estilo con el sonido tumbado de la banda Auriga, creando una experiencia única.

Durante la presentación, Sheeran interpretó temas icónicos como “Don’t, I Don’t Care”, “Photograph”, “Shape of You”, “Angels to Fly” y un remix en banda de “Thinking Out Loud”, en la que estuvo acompañado por la cantante Elena Rose, con quien hizo una versión bilingüe en inglés y español.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando presentó canciones inéditas que formarán parte de su próximo álbum titulado Play, el cual saldrá en septiembre. Entre los temas revelados están “Azizam” y “Old Phone”, los cuales reflejan una nueva etapa creativa para el artista de 34 años.

Este showcase exclusivo contó con la presencia de algunos fans afortunados y pocos medios de comunicación, entre ellos Uno TV quienes presenciaron este evento privado que se llevó a cabo la tarde del miércoles.

Además, Ed Sheeran anunció que regresará a México en 2026 como parte de la gira promocional de su nuevo disco, lo que emocionó aún más a sus seguidores mexicanos.

El evento en Garibaldi, corazón del mariachi y la música tradicional mexicana, marcó un cruce cultural inesperado y emotivo, dejando claro que Sheeran sigue reinventando su música y conectando con su audiencia de formas innovadoras.

“Play”, nuevo disco de Ed Sheeran

El nuevo disco de Ed Sheeran llamado “Play” está previsto para que salga es el próximo 12 de septiembre y el cual ha sido descrito por el artista como uno de sus trabajos más personales, ya que representa un nuevo comienzo luego de atravesar momentos oscuros y difíciles.

“Es un álbum creado como una respuesta directa al periodo más oscuro de mi vida. Al salir de todo eso, solo quería crear alegría y tecnicolor, y explorar culturas en los países a los que iba de gira”. Ed Sheeran

Lista de las canciones de “Play”: