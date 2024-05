“Mi maestro favorito”: Edgar Vivar comparte foto junto al profesor Jirafales

Ni soy maistro ni me apellido Longaniza. Soy Longaniza y me apellido Maistro, digo, soy maestro y me apellido Jirafales. 🍎 #DíaDelMaestro#Maestro #FelizDíaDelMaestro #Maistro #Profesor #ProfesorJirafales #ElChavoDelOcho #ElChavoDel8 #Chaves pic.twitter.com/Zv6Au13s0F